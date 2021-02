Vediamo insieme di capire che cosa sta succedendo al Grande Fratello Vip, e chi questa volta ha inviato una diffida.

Il percorso nella casa del Grande Fratello Vip, piano piano sta giungendo al termine, ma ci sono nuovi guai all’interno della casa.

Vediamo insieme chi ha mandato questa volta una diffida, lasciando anche Alfonso Signorini senza parole.

GfVip: la diffida arriva da parte del fidanzato-Signorini spiazza tutti

Come sappiamo la puntata del lunedì del programma super amato e seguito del Grande Fratello è sempre molto attesa da tutti

Ma quello che è successo ieri sera, in pochi se lo aspettavano, ma andiamo in ordine, come prima cosa Tommaso Zorzi è uno dei finalisti del programma, con grande gioia del pubblico a casa.

Successivamente, Alfonso Signorini ha parlato con la bella Rosalinda Cannavò, ed ha detto le seguenti parole, spiazzando la ragazza e tutti i presenti:

“Giuliano ci ha fatto arrivare la richiesta dai suoi avvocati di non parlare più di lui…”

Il bravo padrone di casa, ha continuato dicendo che è indirizzata sia alla ragazza, ma anche a tutti gli altri inquilini che ci sono al grande fratello.

Ovviamente, come ci potevamo immaginare, la sua fidanzata Rosalinda è rimasta senza parole per l’accaduto.

Tommaso ha commentato il gesto, nei confronti di Rosalinda, come se lui l’avesse lasciata, dato anche l’avvicinamento di Rosalinda a Andrea Zenga.

Ma per la bella ragazza, questa non è la prima diffida che riceve all’interno delle mura del grande fratello, bensì la seconda, perchè in precedenza era stata diffidata a parlare dell’ Ares Gate.

In molti sul web, e non sono, hanno iniziato a commentare l’accaduto, dichiarando che da adesso e per le prossime due settimana, Rosalinda si potrà lasciare ai suoi sentimenti per Andrea.

Anche voi siete dello stesso parere del web? Secondo voi il gesto fatto da Giuliano, come ha detto Tommaso, è una sorta di libera tutti?