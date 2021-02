Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri sera, per il programma I soliti Ignoti, dove sono scese anche le lacrime.

Il programma pre serale, condotto in modo magistrale da Amadeus, è senza dubbio I soliti ignoti.

Vediamo insieme che cosa è successo, e sopratutto per quale incredibile motivo.

I Soliti ignoti: lacrime in diretta, cosa è successo? L’impensabile

L’appuntamento di ieri sera, si è concluso nel migliore dei modi, per via della vincita al montepremi finale, con la scoperta del parente misterioso.

Nella puntato il personaggio famoso era Simone Montedoro, che ha praticamente fatto i salti di gioia quando ha scoperto di aver vinto, ben 29.000 euro.

I soldi, come sappiamo, verrano donati in beneficenza all’Istituto Spallanzani di Roma, per la ricerca sul Covid 19.

Simone si è letteralmente messo a piangere dalla gioia, ed ha parlato anche dei suoi progetti futuri, a livello lavorativo.

Ma ha anche confessato, che insieme al figlio seguono il programma condotto da Amadues tutte le sere, e che spesso riescono anche ad indovinare sia il grado di parentela che i mestieri.

Tra i vari personaggi che ci nascondevano c’era anche Ginevra Pisani, ovvero una delle professoresse dell’eredità, ed aver indovinato gli ha permesso di vincere ben 6.000€.

In molti, poi, per quando riguarda Simone, sono convinti che si nasconda dietro una delle bellissime maschere rimaste in gara al Cantante Mascherato.

Secondo, infatti, Caterina Balivo, una dei giudici del programma, il bello e bravo attore si nasconde sotto la maschera dell’Orsetto.

Se fosse davvero così lui ha indovinato il parente misterioso, ma il pubblico non conosce il suo segreto.

E voi nella puntata che è andata in onda ieri sera del programma I Soliti Ignoti eravate riusciti ad indovinare con chi era il grado di parentela? E siete d’accordo con Caterina Balivo che Siomone si nasconde nella maschera dolcissima dell’Orsetto?