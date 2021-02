Caterina Balivo, finalmente lo ha rifatto: “Non mi succedeva dalle medie”

Caterina Balivo senza limiti ha fatto una confessione ai follower su Instagram: la conduttrice non ha avuto vergogna di confermare tutto

La conduttrice napoletana è un personaggio pubblico seguitissimo in televisione e sul web. Tanto che oggi appare solo come un volto celebre in televisione ma anche una nota influencer se solo si prendono in considerazione i numeri che riesce a collezionare su Instagram. Con i suoi post che raccolgono tantissimi like che esprimono la sua popolarità raggiunta. Infatti sia i follower che gli spettatori sembrano stravedere per lei. Che è ritornata da qualche settimana a fare il lavoro che più le piace, ossia quello di apparire in televisione. Anche se non alla guida di un programma tutto suo, adesso è nella giuria del programma “Il cantante mascherato“. Che il venerdì sera in prima serata viene condotto da Milly Carlucci. La bellezza napoletana è tornata in televisione dopo qualche mese di assenza. Infatti nel periodo di lockdown per emergenza Coronavirus la conduttrice aveva deciso di lasciare temporaneamente il lavoro e di dedicarsi alla famiglia.

Caterina Balivo in questi mesi di lontananza dalla televisione è stata molto presente sui social. Con tante dirette nelle storie ma anche post che hanno fatto registrare un successo importante in termini di like e commenti. Insomma, per lei un grandissimo successo che l’ha portata ad essere accostata alle maggiori influencer del panorama nazionale. Nelle scorse ore non sono mancate delle polemiche che lei stessa ha contribuito ad accendere. Con la frase “Io non guardo la trasmissione Detto Fatto” ha voluto lanciare forse una bordata a Bianca Guaccero. Che nel programma di intrattenimento della Rai ha preso proprio il suo posto. Con la risposta della conduttrice pugliese “Ho sempre riconoscenza nei riguardi di chi mi precede” che ha raccolto molti consensi. Un autogol della conduttrice napoletana che forse poteva risparmiarsi quella frase. In ogni caso la Balivo ha fatto una confessione ai suoi follower con l’ultimo post pubblicato, anche per stemperare qualche polemica di troppo: “Ho dormito 11 ore, non mi succedeva dalle medie. Buon lunedì!”. Foto che (pubblicata sotto) ha scatenato i suoi follower in commenti entusiasti nei suoi confronti.