Giulia De Lellis, il cambio look divide i follower: “Cosa hai combinato”

Giulia De Lellis ha postato una foto dove ha mostrato il suo nuovo look che ha diviso i follower. Non tutti hanno apprezzato

La celebre influencer ha postato una foto dove ha mostrato una novità nel suo look che ha diviso i suoi follower di Instagram. Nell’ultimo periodo la 25enne romana si ritrova al centro dell’attenzione non solo per le novità inerenti al suo aspetto fisico. Infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne adesso è un personaggio pubblico che attira le attenzioni generali. Presto sarà al timone di un programma sull’amore su Discovery Channel dove potrà esprimere tutta la sua voglia di apparire al centro dell’attenzione. Non solo web, quindi, per lei anche le porte della televisione. Dopo il grande successo ottenuto a Giortì, l’affascinante influencer condurrà infatti “Love Island”.

La fidanzata di Carlo Beretta ed ex di Andrea Damante sta vivendo un periodo molto fortunato, che la sta conducendo a dei passaggi importanti della sua carriera. In pratica si tratta di un programma dedicato all’amore in tutte le sue sfaccettature, con l’indiscrezione lanciata da Giornalettismo. Love Island non è altro che la rivisitazione di un format già popolare in Gran Bretagna e che adesso si affaccia in Italia con grandi prospettive.

Giulia De Lellis si dovrà destreggiare tra gelosie e tradimenti, ma anche tra emozioni e colpi di scena. Con il suo personaggio che sembra tagliato per questa nuova esperienza professionale. Intanto la web influencer ha sconvolto i follower con una foto che riproponiamo sotto e che la mostra con un nuovo look. Tanti i fan non hanno apprezzato il suo cambiamento.

Altri invece hanno commentato che “è facile apparire bella con un viso come il tuo”. Insomma, tantissimi complimenti ma anche qualche critica per lei. “Come completare un look. Basta mettere un paio di occhiali da sole fighi”. Voi cosa ne pensate? La trovate più bella castana o mora?