Can Yaman e Diletta Leotta pronti alla convivenza? L’attore paparazzato in giro in compagnia della suocera nel cercare un appartamento

Continua a gonfie vele la love storie tra Diletta Leotta e Can Yaman. La scorsa settimana, per festeggiare San Valentino la coppia si è concessa un romanticissimo week end nella costiera amalfitana. Un sogno diventato realtà sia per i due fidanzatini che per le fan innamorate dell’attore turco. E’ un periodo davvero d’oro per il protagonista di DayDreamer e non solo a livello sentimentale. Tanti progetti in vista, tanti lavori e tante serie: l’ultima infatti riguarda una probabile presenza nel cast di Che Dio ci Aiuti 6. Ma a quanto pare tra i progetti di Can c’è anche una presunta convivenza proprio con la show girl italiana. In questi giorni, infatti, è stato beccato in centro a Roma in compagnia della suocera, nel cercare proprio una casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman avrebbe regalato un gioiello importantissimo a Diletta

Dopo le foto di San Valentino e le varie cene, ora Chi ha lanciato un nuovo scoop. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha beccato Can Yaman e la madre di Diletta Leotta in giro in centro per la Capitale.

I due prima si sono fermati in una gioielleria dove pare che l’attore abbia acquistato un diamante di circa 41.000 euro per la conduttrice, e poi avrebbero visitato alcuni appartamenti.

Can Yaman e la signora Ofelia sono stati fotografati prima mentre uscivano dall’hotel in cui soggiorna l’attore e poi a spasso per la città. Entrambi, hanno raggiunto prima via dei Condotti e poi via Borgognona, entrando e uscendo dalle gioiellerie più importanti di Roma.

In arrivo una convivenza?

Can Yaman e la suocera oltre a passeggiare per le vie di Roma e a scegliere il gioiello perfetto per Diletta Leotta pare abbiano visitato anche alcuni appartamenti. Visti i troppi impegni della conduttrice, l’attore ha deciso di farsi accompagnare da Ofelia anche nel vedere delle case. Pochi sanno che quest’ultima è architetto ed esperta di home design, quindi potrebbe avergli dato solo un parere da esperta.

Intanto, però, non è da escludere una possibile convivenza tra Yaman e la Leotta dato che se ne è parlato già alcune settimane fa. Per ora, non ci resta altro che aspettare e attendere nuovi gossip che sicuramente non mancheranno