Zaniolo e l’influencer Chiara Nasti confermano la loro relazione con una romantica foto social e un tatuaggio di coppia. Ecco tutti i dettagli sulla nuova coppia del momento.

E’ ufficiale Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono una coppia. I rumors sulla loro presunta relazione erano partiti il giorno di San Valentino quando sono stati avvistati insieme in un noto negozio di fiori della capitale. E ora a pochi giorni dalla loro prima uscita insieme in pubblico hanno deciso di confermare la loro storia d’amore attraverso una romantica foto che li ritrae insieme, pubblicata sul profilo Instagram di Chiara. Una coppia che nessuno si aspettava vista la difficile situazione sentimentale del calciatore. Solo poche settimane fa era data per certa la sua frequentazione con Madalina Ghenea. Dopo alcuni post social però entrambi hanno fatto retromarche, e la modella rumena tramite avvocati ha smentito ogni coinvolgimento sentimentale con il 21enne. Per molti il distacco della 32enne è stato dovuto alla notizia che l’ex fidanzata storica di Zaniolo, Sara Scaperotta aspetta un figlio proprio dal calciatore, nonostante i due abbiano interrotto la relazione. Sara è in dolce attesa di 5 mesi e il bambino dell’ormai ex coppia dovrebbe nascere in estate. Un evento che una volta appreso da Madalina l’avrebbe fatta scappare a gambe levate.

Per Chiara Nasti invece la futura paternità di Nicolò non sembra rappresentare un problema e la novella coppia appare già molto affiatata. Ma non è finita qui: Nicolò Zaniolo e la Nasti hanno voluto suggellare la loro promessa d’amore con un tatuaggio di coppia. Chiara ha condiviso sulle sue storie Instagram prima l’immagine di un cuore trafitto da una freccia tatuato sul petto di Zaniolo e poi lo stesso tatuaggio sulla sua pancia. Insomma la relazione è iniziata solo da poche settimane ma sembra che i due stiano facendo le cose sul serio, addirittura lasciando un segno indelebile sulla pelle. Zaniolo e la Nasti si conoscono da diverso tempo. Quando lui era single erano già circolate delle voci su un loro possibile flirt, poi lui si fidanzò con la sua ex Sara (futura madre di suo figlio) e la liaison con Chiara non ebbe seguito. Ora però le cose sembrano decisamente cambiate e la coppia ha ripreso ufficialmente la relazione. Se son rose…..