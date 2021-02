Nuovo colpo di scena nella vita amorosa di Nicolò Zaniolo. La vita sentimentale del calciatore 21enne della Roma è rimasta nell’ombra fino qualche mese fa, per poi esplodere sulle copertine di tutti i giornali. A causare l’esordio di Nicolò nel mondo del gossip è stato il presunto flirt con la modella rumena Madalina Ghenea, mentre la sua ex storica Sara è in attesa del loro primo figlio. Un presunto triangolo amoroso che ha fatto molto scalpore e che la modella 32 enne ha negato tramite gli avvocati. Ma non è finita qui: dopo la fine della storia con la ex Sara e il presunto flirt con la Ghenea, si sono aggiunte altre intriganti presunte relazioni. La prima è stata quella con Nicole Minetti, con la quale si sarebbe mandato bollenti messaggi social solo la settimana scorsa e ora, a pochi giorni di distanza, è arrivata la notizia dell’amicizia speciale con l’influencer Chiara Nasti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose N Roses (@rose.n.roses.italia)

Secondo molti follower del calciatore e della fashion blogger i due si sarebbero recati insieme il giorno di San Valentino in un famoso negozio di fiori della capitale. A provarlo ci sarebbe una foto che mostra Zaniolo nel negozio di fiori, pubblicata dal proprietario dell’attività commerciale. Successivamente la Nasti ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva nello stesso orario proprio in quel negozio. Per i ben informati quindi i due non solo sarebbero stati insieme nel negozio a scegliere i fiori per il giorno degli innamorati ma sarebbero proprio una coppia. A confermare i dubbi dei fan ci sarebbe il fatto che tempo fa quando Zaniolo era single era già circolata la notizia di una liaison con Chiara Nasti.

Poi il calciatore si innamorò della storica fidanzata Sara e la storia non si consolidò. Ora però qualcosa potrebbe essere cambiato e i due potrebbero essersi dati una seconda possibilità! E voi cosa ne pensate? Vi piace questa nuova coppia.