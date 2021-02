Che Dio ci aiuti 6: il debutto di Can Yaman mette in crisi Azzurra

L’attore turco Can Yaman potrebbe far parte del cast della serie tv Che Dio ci aiuti 6, in onda su Rai 1.

E’ un anno davvero molto impegnativo per Can Yaman che dopo il grande successo con DayDreamer- le ali del sogno a breve lo rivedremo in altre due serie molto importanti. Da poche ore, però, sui social è spuntata una nuova e clamorosa notizia che riguarda sempre il noto modello. Pare, infatti, che sia stato scelto anche nel cast di Che Dio ci Aiuti 6. La sesta stagione si sta avviando alla fase conclusiva ma le anticipazioni ci fanno sapere che ci saranno ancora tanti colpi di scena.

Can Yaman sul set di Che Dio ci Aiuti 6

Secondo alcuni indiscrezioni sul set della sesta serie di Che Dio ci aiuti starebbe per arrivare Can Yaman. L’attore turco sta facendo davvero sognare il pubblico italiano che non aspetta altro di ricevere una notizia simile. Le anticipazioni fanno sapere che il modello avrebbe già partecipato alle riprese dell’ultima puntata della serie con protagonista Elena Sofia Ricci, che sarà trasmessa giovedì 11 marzo su Rai 1.

Una presenza che ovviamente non passerà inosservata, soprattutto per le sue fan che ormai hanno perso letteralmente la testa per lui. C’è da dire, inoltre che la scorsa settimana sul set è arrivato anche un altro personaggio molto conosciuto nel mondo della televisione: l’ex ballerino di “Amici” Stefano De Martino.

L’attore potrebbe far perdere la testa ad Azzurra

La presenza di Can Yaman sul set di Che Dio ci Aiuti potrebbe mettere a repentaglio le nozze di Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. In queste settimane, la giovane ha intrapreso un nuovo percorso per poter diventare una novizia. Adesso, però, tutto potrebbe cambiare e metterla in discussione, grazie alla presenza del nuovo barista interpretato dall’attore turco.

Ricordiamo che Azzurra già lo scorso anno si era decisa a prendere i voti ma alla fine aveva cambiato idea. Succederà la stessa cosa anche adesso? Ovviamente, per conoscere la risposta non ci resta latro che aspettare il finale di stagione, che in queste settimane ha appassionato in media più di sei milioni di spettatori con oltre il 24% di share.