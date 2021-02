Diletta Leotta e Can Yaman amore o finzione? le foto che fanno dubitare

Diletta Leotta e Can Yaman hanno ufficializzato la loro storia d’amore ma restano molti dubbi sulla veridicità dei loro sentimenti. Ecco tutte le indiscrezioni.

Diletta Leotta e Can Yaman sono usciti allo scoperto. La relazione tra i due è stata confermata da entrambi attraverso la pubblicazione di alcuni romantici post Instagram. Le voci su una presunta relazione tra Diletta e l’attore, erano partite un mese fa, quando sono stati immortalati durante un romantico aperitivo nella capitale. Da quel giorno il gossip è impazzito cercando di capire cosa stesse succedendo tra Can e la giornalista sportiva. La situazione non è stata subito chiara e oltre a Yaman sono circolate numerose voci che sostenevano che Diletta avesse un flirt anche con l’ex calciatore Ibrahimović , sommato ad un ritorno di fiamma con l’ex Daniele Scardina. Oggi però Diletta e Can hanno voluto ufficializzare la relazione, ammettendo di essere una coppia serena e innamorata. E mentre impazzano le supposizioni che li vorrebbero già conviventi e prossimi alle nozze si apre uno scenario molto diverso. Secondo Dagospia la coppia sarebbe stata creata a tavolino per scopi commerciali. Non sarebbe una vera storia d’amore ma solo una finzione per consolidare la popolarità di entrambi. E se molti dei loro fan fino ad ora hanno pensato si trattasse di una fake news spunta una foto che potrebbe confermare la tesi di Roberto D’Agostino. Can e la Leotta hanno deciso di trascorrere San Valentino in un romantico resort in Costiera Amalfitana.

Un post condiviso da 𝘾𝙖𝙣 𝙔𝙖𝙢𝙖𝙣 🇧🇷👑🌪🧿 (@archivecanyaman)



Niente di meglio della giornata dedicata agli innamorati per passare un pomeriggio soli soletti in riva al mare scambiandosi dolci e appassionati baci e promesse d’amore. Per l’occasione la coppia ha deciso di pubblicare una foto al tramonto dove appaiono felici e sorridenti pronti ad una serata insieme. E qui arriva il colpo di scena. Alcuni passanti hanno fotografato la coppia mentre si scattava il famoso selfie pubblicato su Instagram. E se molti pensavano fosse stato un gesto spontaneo per ricordare il momento vissuto dalla coppia si sbagliavano di grosso.

Dietro alla foto c’era un vero e proprio set fotografico, composto da due fotografi professionisti oltre ad un piccolo entourage che seguiva la coppia. Insomma un momento tutt’altro che romantico che appariva più un appuntamento lavorativo. E voi cosa ne pensate? Sarà vero amore o solo una relazione di convenienza?