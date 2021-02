Roma, sfonda il guard rail: l’auto compie un volo di otto metri dalla Tangenziale

Un 45enne alla guida di un Opel è precipitato per metri e metri dalla Tangenziale dopo un incidente. I soccorritori hanno tentato di salvargli la vita ma era tardi.

E’ avvenuto a Roma Nord, sulla tangenziale l’ultimo incidente mortale consumatosi nella Capitale che negli ultimi tempi ha fatto registrare sfortunatamente un numero importante di incidenti stradali: pessime condizioni della strada, disattenzione, tragica fatalità, sono molteplici le cause che portano a sinistri come quello di oggi che è costato la vita ad un uomo di 45 anni. La vittima – O.N.B. di origine romena – guidava una Opel Astra quando improvvisamente, dei testimoni lo hanno visto sfondare il Guard Rail, ritrovandosi in un volo di otto metri verso un terreno privato sottostante situato al numero civico 38 della statale.

L’incidente mortale, avvenuto attorno alle ore 14:00, ha bloccato il traffico sulla tangenziale in quel punto per dare modo ai soccorritori di estrarre l’uomo dalle lamiere del veicolo che nella caduta ha finito per capovolgersi. Purtroppo, nonostante l’intervento del personale medico, il 45enne non è sopravvissuto all’incidente. Era infatti già morto all’arrivo dei soccorritori per il terribile volo, schiacciato dalle lamiere della sua automobile. L’incidente – spiegano gli investigatori – ha rischiato anche di coinvolgere altri automobilisti perchè in quel punto la tangenziale si interseca con altre strade sottostanti sempre molto trafficate a quell’ora del giorno. Sulle cause di questo ennesimo tragico incidente non ci sono ancora informazioni disponibili: gli inquirenti stanno vagliando le ipotesi per capire se l’automobilista abbia perso il controllo o se un guasto o qualsiasi altro problema meccanico possa aver portato l’auto a precipitare nel vuoto, uscendo di strada. Nel punto della tangenziale dove si è verificato l’incidente, c’è una telecamera fissa: gli uomini della Polizia Locale sperano di ricostruire la dinamica del disastro proprio acquisendo le immagini dello strumento che potrebbe aver ripreso quanto è accaduto in quei momenti.