Le anticipazioni del GFVip relative alla puntata di questa sera ci fanno sapere che Rosalinda potrebbe lasciare in diretta Giuliano

Mancano poche ore per una nuova ed entusiasmante puntata del Grande Fratello Vip. Nella giornata di ieri, a quanto pare è scoppiato un bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Un bacio che ha confuso molto la gieffina, in quanto impegnata con Giuliano da diversi anni. Cosa succederà adesso si chiedono i fan? E soprattutto come ha reagito il giovane?

Rosalinda affranta dai sensi di colpa

Quello che è successo ieri nella giornata di San Valentino nella casa del GFVip ha riscaldato gli animi dei ragazzi. Il bacio tra Rosalinda e Andrea ha suscitato interesse da parte degli altri concorrenti curiosi di sapere cosa accadrà questa sera.

C’è da dire che il figlio di Walter Zenga nei giorni scorsi si era dichiarato all’attrice ma vista la sua situazione sentimentale è sempre stata sulle sue. Ieri, però, tra una coccola e l’altra i due si sono lasciati andare alla passione e si sono scambiati un bacio a stampo sotto le lenzuola.

Dopo quanto accaduto, e dopo che la produzione li ha chiamati in confessionale, la Cannavò è scoppiata in lacrime e si è sfogata con Stefania Orlando. La ragazza ha ammesso di essere in confusione e di sapere di aver sbagliato ma che nello stesso tempo è stata molto bene.

Anticipazioni GFVip: la Cannavò potrebbe lasciare il fidanzato

Nella giornata di oggi però Rosalindà Cannavò è apparsa più decisa e sembra avere le idee più chiare. Le anticipazioni relative alla puntata di questa sera del GFVip ci fanno sapere che l’attrice potrebbe infatti incontrare Giuliano. La giovane ha spiegato a Samantha di sapere ciò che deve fare e di non avere dubbi. “Sono trattenuta, faccio fatica a gestire la situazione e a trovare le parole giuste”.

La concorrente, già nelle scorse settimane aveva ammesso che tra lei e Giuliano c’erano dei piccoli problemi e che nella casa è diventato ancora più difficile. Andrea le ha fatto capire che i dubbi che aveva sul fidanzato erano fondati e se la sua storia fosse stata stabile nessun uomo le avrebbe smosso nulla.