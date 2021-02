Volano parole forti tra due ex partecipanti di Uomini e donne: Amedeo Venza e Enzo Capo si accusano a vicenda sui social

Chi ha seguito in passato uomini e donne sicuramente si ricorderà di Enzo Capo. L’imprenditore napoletano è stato per mesi il compagno di Pamela Barretta, tornata da poco a far parte del parterre. Tra i due una storia molto tormentata ma che comunque ha incuriosito e appassionato i fan del programma. Dalla scorsa estate, Enzo è fidanzato con Lucrezia Massimo e nel giorno di San Valentino le ha chiesto la mano, pubblicando un video sui social. La notizia ovviamente ha suscitato molta curiosità da parte dei follower e tra questi ha commentato anche Amedeo Venza, ex corteggiatore di Ued e noto influencer. Vediamo cosa è successo.

Amedeo Venza critica la proposta di matrimonio di Enzo Capo alla fidanzata

Amedeo Venza dopo aver visto la storia su Instagram postata da Enzo Capo ha subito deciso di dire la sua sull’ex cavaliere di Uomini e donne, lanciandogli una frecciatina. “Prima annuncia la data di nozze e adesso fa la proposta di matrimonio, non sanno più che inventare per uscire le nozze “gratis”. Una risposta che ovviamente non ha lasciato indifferente la coppia.

La prima a commentare è stata Lucrezia Massimo spiegando che di certo non hanno bisogno di sponsor per celebrare le nozze, previste per il 28 giugno 2021. Inoltre, la donna ha accusato l’influencer di essere così avvelenato in quanto molto amico della Barretta, ex fidanzata di Capo. Insomma, un botta e risposta tra i due che è terminato in malo modo con l’intervento anche di Enzo.

Uomini e donne: la lite trash continua con toni alti

La situazione tra Amedeo Venza e Lucrezia Massimo è degenerata quando l’influecer ha criticato la donna dicendo una frase davvero poco carina nei suoi riguardi. Il giovane ha insinuato che dopo aver speso tutti i suoi risparmi in chirurgia estetica aveva pensato che adesso entrambi avessero bisogno di sponsor per il matrimonio. Venza, infatti, per dimostrare la sua tesi avrebbe anche postato una foto della Massimo prima dei ritocchini.

Il vero colpo di scena però è arrivato con l’intervento di Enzo, stanco degli insulti da parte Amedeo. L’ex cavaliere di Uomini e donne, con tono molto duro, ha chiesto alla sua donna di non sprecare fiato con quell’idiota e fallito. “Persone come lui non sanno che fare dalla mattina alla sera e danno fastidio”, ha concluso.