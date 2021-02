Tommaso Zorzi ha fatto record di ascolti con il GF Late Show e pare che Maria De Filippi abbia scelto un ruolo per lui in un suo programma

Possiamo dire che Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. La scorsa settimana è stato proclamato come terzo finalista del reality e la sua vittoria secondo le statistiche è molto probabile. L‘influencer milanese ogni giorno ottiene molti consensi sia da parte del pubblico a casa che da molti personaggi dello spettacolo. Qualche mese fa, Tommaso aveva espresso il desiderio di poter lavorare con Maria De Filippi e pare che suo suo sogno potrebbe a breve realizzarsi.

Tommaso Zorzi ha un futuro in televisione

Ogni mercoledì sera all’interno del reality si assiste ad una trasmissione ovvero il il GF Late Show. Tommaso Zorzi, ogni volta sferra domande “scomode” ai suoi coinquilini e anche ieri sera l’influencer ha fatto boom di ascolti.Nel dettaglio, la puntata di mercoledì 17 febbraio è stata seguita da 352.000 telespettatori con il 4,65% di share.

Zorzi è molto bravo in televisione anche se possiamo dire che non di certo estraneo al mondo dello spettacolo. Con questo piccolo show all’interno nel Grande Fratello Vip ha mostrato di avere molta padronanza nel saper condurre e questo ovviamente è un punto a suo favore. Infatti, ci sono molte probabilità che il prossimo anno possa ricoprire il ruolo di opinionista nel reality, dato che Antonella Elia e Pupo non sono stati confermati.

Maria De Filippi potrebbe scegliere l’influencer in uno dei suoi programmi

Tommaso Zorzi è un personaggio molto interessate e dalla forte personalità. Una buona parlantina, un ottimo carisma e tanta simpatia: questi sono solo alcuni dei suoi punti forti. L’influencer tempo fa aveva espresso il desiderio di voler lavorare con Maria De Filippi e molto probabilmente questo suo sogno starebbe per diventare realtà.

La conduttrice televisiva potrebbe sceglierlo ad Amici per presentare il daytime. Oppure, a Uomini e donne facendolo accomodare accanto a Tina e Gianni con il ruolo di opinionista. A temptation Island potrebbe aspirare alla conduzione al posto di Filippo Bisciglia o addirittura diventare postino di C’è Posta Per Te.