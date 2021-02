Brutte notizie per Antonella Elia: l’opinionista del Grande Fratello Vip non è stata confermata nella prossima edizione del reality

Di sicuro, per molti era prevedibile una decisione del genere da parte di Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni, riportate anche da TvBlog, la nota opinionista Antonella Elia non sarà più chiamata al Grande Fratello Vip. La prossima edizione del reality, che andrà in onda il prossimo autunno di certo non la vede nel suo ruolo e dietro tale decisione ci sarebbe un motivo ben preciso.

Grande Fratello Vip: Antonella Elia non avrà più il ruolo di opinionista

Stando a quanto si legge sul sito, Mediaset non avrebbe particolarmente apprezzato certe uscite di Antonella Elia nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che la donna è stata voluta particolarmente da Alfonso Signorini, dopo la sua partecipazione come concorrente l’anno precedenze nel reality.

La Elia ha scatenato numerose polemiche dietro le quinte del programma, basta ricordare la forte lite con Elisabetta Gregoraci e quella con Samantha De Grenet. Proprio durante la discussione con quest’ultima in molti da casa si sono indignati chiedendo addirittura la sua squalifica dal proprio ruolo. I telespettatori si sono sentiti offesi e delusi e si aspettavano un vero provvedimento, cosa che purtroppo non è avvenuta.

I dettagli rivelati da Libero

Dopo al notizia riportata da TvBlog anche il quotidiano Libero si è occupato del caso svelando alcuni dettagli in più. Secondo il giornale, oltre al pubblico anche nei corridoi Mediaset c’è stato un forte caos. La produzione e del resto anche la stessa rete non hanno apprezzato le uscite poco carine di Antonella Elia.

Per questo motivo questo sarà il suo ultimo GFVip e per il prossimo il suo posto sarà preso da qualcun altro. In una recente intervista, anche Alfonso Signorini si è espresso sulle gaffe della collega, ammettendo la sua indignazione e vergogna.

Secondo alcune indiscrezioni pare che anche il ruolo di Pupo sia a rischio. Dopo due anni consecutivi, i telespettatori hanno chiesto una cambio della guardia. Nelle scorse settimane si è fatto il nome di Tommaso Zorzi, che piace molto al conduttore. Cosa succederà?