In tatarda mattinata si è spento Mauro Bellugi, ex calciatore di serie A: Barbara D’Urso lo ha voluto ricordare con un commovente messaggio

Poche ore fa si è spento Mauro Bellugi. L’ex giocatore di Napoli, Inter, Bologna, e Pistoiese si spento a 71 anni. Un lutto improvviso e drammatico che ha sconvolto non solo il mondo del calcio ma anche dello spettacolo. Tanti i personaggi famosi a porgergli il proprio cordoglio e tra questi anche Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset, infatti, ha pubblicato un lungo post sui social che ha commosso tutti.

Barbara D’Urso ricorda l’amico scomparso

Mauro Bellugi aveva festeggiato da poche settimane 71 anni. L’ex campione soffriva da anni di anemia mediterranea, una malattia che è diventata molto problematica a causa del Covid 19.

Lo scorso novembre gli avevano amputato entrambe le gambe, per via di altre patologie che aveva prima di contrarre il Coronavirus. La tragica notizia della sua scomparsa notizia è in tarda mattinata e possiamo dire che ha sconvolto tutti.

Tanti i messaggi di affetto alla famiglia e di cordoglio, per un evento così drammatico. Mauro era amato e conosciuto da tutti, motivo per cui anche la conduttrice Barbara DUrso ha voluto lasciargli un dolce pensiero…

L’ultimo saluto di Barbara a Mauro Bellugi

La nota conduttrice napoletana Barbara D’Urso ha voluto ricordare l’ex grande calciatore attraverso uno struggente messaggio sul suo profilo ufficiale Instagram, condiviso poi anche su Facebook.

Ecco quanto si legge: “Voglio ricordarti così con questo sorriso, mentre cantavi la canzone di Modugno, ha sottolineato la presentatrice. Eri un grande uomo, un grande amico e un grande campione. Un grave lutto non solo per i napoletani, ma per tutto il mondo del calcio.

Il 2020 per la D’Urso non è stato affatto facile. Per via del covid 19, ha perso anche un altro grande amico, Stefano D’Orazio (cantante dei Pooh). Un dolore indescrivibile quello che ha provato e che ancora oggi le causa molta sofferenza. Purtroppo, poche ore fa una’tra grande perdita e come sempre ha mostrato tutta la sua sensibilità.