Pamela Barretta di Ued finalmente ha trovato un medico che le opera il timpano perforato dall’ex violento

Dopo una lunga pausa da Uomini e donne, Pamela Barretta è ritornata negli studi di Canale 5. Chi ha seguito il suo percorso sicuramente ricorderà la tormentata storia con Enzo Capo. Da poche settimane, dopo aver accantonato la relazione con l’imprenditore ha deciso di darsi una seconda possibilità ritornando nel parterre. In queste ore Pamela ha aggiornato i suoi fan sul suo orecchio. Da qualche mese ormai raccontava di avere dei dolori e dopo alcune visite mediche le è stato consigliato un intervento chirurgico perchè ha un timpano perforato a causa di violenze subite in passato.

Pamela Barretta e il dramma delle violenze passate

Tempo fa, durante alcune puntate di Ued, è uscito spesso fuori l’argomento violenza. Pamela Barretta, pare che in passato ha avuto un uomo che la maltrattasse ma non è mai scesa nei dettagli. Purtroppo, le conseguenze di ciò che ha subito si fanno sentire ancora oggi.

La donna ha da poco incontrato un otorino che le ha consigliato di operarsi. Il dottore le ha spiegato che il suo timpano è perforato e visti i continui dolori un’operazione è d’obbligo.

Pamela Barretta, fino ad oggi non si è mai sottoposta all’operazione perchè aveva paura e non ha mai trovato nessuno che le ispirasse fiducia. Fortunatamente, quel medico è arrivato e l’intervento avverrà a breve. Il dolore all’orecchio la costringeva a volte a restare sveglia la notte, e a imbottirsi di medicine.

Le parole rassicuranti del medico

La dama di Ued si è detta molto contenta di aver trovato un dottore che l’ha rassicurata sull’operazione. Infatti, fino ad oggi nessuno è mai riuscita a darle tanta sicurezza. Inoltre, pare anche che i dottori precedenti le hanno sempre detto che doveva tagliarsi i capelli, per facilitare l’intervento.

L’ultimo specialista, le ha assicurato che non glieli toccherà perchè non è necessario. Un’altra grande notizia che l’ha resa felice e più determinata. In una recente stories postata sui social, Pamela ha raccontato che il problema all’orecchio deriva da numerose violenze subite in passato e ha invitato tutte a denunciare