Massimo Boldi, conoscete la figlia Manuela? Ha 40 anni ed è identica a lui

Emanuela Boldi, figlia del grande attore e comico Massimo Boldi ha compiuto 40 anni e suo padre le ha regalato una emozionante dedica

Massimo Boldi di recente è finito al centro dell’attenzione mediatica per aver infranto il codice della strada. Il noto cipollino spesso interagisce con i suoi fan sui social al volante della sua automobile. Distrazione che gli è costata un tapiro da parte di Striscia la notizia e una bella ramanzina in diretta. Il popolare attore e comico è finito nel mirino della rubrica “Vip al volante” condotta da Max Laudadio. A parte questo proprio ieri Boldi ha voluto fare degli auguri speciali ad una persona molto importante della sua vita, ovvero la figlia Emanuela.

L’amore di Massimo Boldi per le sue tre figlie

Emanuela Boldi ieri ha compiuto ben 40 anni. Con un dolcissimo messaggio e due splendide foto, l’attore ha voluto farle degli auguri particolari, ricordando quanto ormai la sua bambina è diventata una donna.

La ragazza insieme alle altre due sorelle Micaela e Marta sono le figlie di Massimo Boldi che ha definito “le figlie dell’amore”. Tutte e tre sono nate dal matrimonio con Maria Teresa Selo, il suo grande amore venuto a mancare nel 2004 dopo aver combattuto per anni contro un brutto male.

Da quando è diventato vedovo, il comico si è dedicato completamente a loro, cercando di crescerle nel migliore dei modi. Con gli anni le ragazze sono diventate delle donne e lo hanno reso anche nonno. Una gioia immensa che ha cambiato per sempre la vita di Boldi e soprattutto le sue giornate.

Manuela Boldi compie 40 anni: il regalo di papà Massimo

Il 19 febbraio Massimo Boldi ha voluto fare un regalo molto speciale alla sua bambina. Manuela Boldi ha compiuto 40 anni, un traguardo importante. L’attore ha condiviso 2 scatti molto dolci sul suo account per augurarle buon compleanno. Nel primo ha pubblicato una foto di Manuela molto piccola mentre la tiene in braccio. Nella seconda, invece, una foto attuale scattata proprio di ieri, dove sempre abbracciati si mostrano uniti ed affiatati come allora.