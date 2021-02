Uomini e Donne, Giulia D’Urso parla di Giulio Raselli:”Non c’era più fiducia”

Giulia D’Urso racconta la fine della sua storia con l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli. Ecco cosa ha causato la rottura tra i due.

A quasi 7 mesi dalla fine della loro relazione Giulia D’Urso parla per la prima volta del motivo cha ha causato la rottura con l’ex tronista Giulio Raselli. Per tutto questo tempo i fan di Uomini e Donne hanno sperato che i due potessero superare la crisi ma oggi le dichiarazioni di Giulia mettono definitivamente un punto alla storia. Qualche tempo fa Giulio aveva fatto intendere di avere la voglia di provare a far rifunzionare la relazione con la ex, ma Giulia sembra pensarla in modo totalmente diverso. La D’Urso ha racconto che la crisi con l’ex tronista è iniziata la scorsa estate. Dopo continui litigi e incomprensioni ha deciso di lasciare la casa di Valenza dove abitava con l’ex. Prima si è spostata in un B&B li vicino e poi ha deciso di trasferirsi a Milano. La ex corteggiatrice racconta che a rendere pubblica la loro separazione è stato Giulio: all’inizio era incredula di quello che stava succedendo, la crisi c’era ma Giulia non pensava che la storia fosse finita: il 29enne però mentre lei era a Milano ha deciso di annunciare su Instagram la loro rottura. Frasi che hanno fatto molto male alla ex corteggiatrice che non si aspettava una reazione così dura del compagno. Successivamente ha capito che Giulio ha agito di impulso e non è più arrabbiata per questo.

LEGGI ANCHE > RAOUL BOVA, VI RICORDATE DELLA EX MOGLIE CHIARA GIORGANO? ECCOLA OGGI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia D’Urso (@giulia_durso)

Da quel momento ha iniziato un percorso per capire meglio cosa provava veramente e dopo del tempo ha realizzato che la storia era davvero finita sopratutto per la sua mancanza di fiducia verso l’ex. Giulio invece ha avuto una reazione diametralmente opposta: prima è stato impulsivo annunciando la fine della relazione poi si è pentito cercando in tutti i modi di riconquistare la ragazza.