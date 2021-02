Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi è pronta al timone e secondo indiscrezioni avrebbe chiamato anche Asia Argento. Che ruolo avrà nel programma?

Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi è pronta a guidare questa nuova stagione e secondo alcune indiscrezioni, la moglie di Totti avrebbe chiamato sul palco anche Asia Argento. Che ruolo avrà nel programma? Tutto è ormai pronto: l’11 marzo, data in cui il reality dovrebbe iniziare in prima serata su Canale 5, si avvicina e Ilary Blasi ha ormai deciso anche gli ultimi dettagli per quanto riguarda concorrenti inviati e opinionisti. Durante l’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, la moglie di Totti si è definita “carichissima” e per quanto riguarda qualche spoiler sul cast ha fatto intendere che il pubblico ne vedrà delle belle. Senza dare troppi indizi ha però voluto concedere qualche piccolo spoiler ai lettori dicendo che i naufraghi saranno 16 e la maggior parte di loro saranno “nuovi” ovvero non hanno mai partecipato a nessun altro reality.

Per quanto riguarda la figura dell’inviato invece, ormai è quasi ufficiale: in Honduras ci sarà Massimiliano Rosolino e non Eleonoire Casalegno come si vociferava in rete. In studio, invece, Ilary avrebbe chiesto la presenza di un’altra grande donna del mondo dello spettacolo, molto discussa e spesso chiacchierata: dovrebbe infatti esserci anche Asia Argento. A darne la notizia è stato il settimanale Oggi che ha svelato la presenza dell’attrice nel reality ma non come concorrente bensì come sostenitrice di Vera Gemma (prossima naufraga). In studio quindi ci sarà spesso Asia che appoggerà la sua amica, con la quale ha già condiviso l’esperienza del reality, partecipando come coppia a Pechino Express formando le “Figlie d’Arte”. Entrambe infatti sono figlie di genitori famosi e sarebbero state coinvolte insieme anche nello scandalo ‘me too’. Molti sono ancora i misteri intorno a questa edizione: per quanto riguarda gli opinionisti ancora nessun nome è stato svelato, come non si sa nemmeno se ci sarà il pubblico in studio data la situazione attuale in Italia dovuta alla pandemia.