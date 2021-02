Asia Argento accende il web: la foto a letto divide i follower su Instagram

Asia Argento ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato le reazioni opposte dei follower che si sono divisi. Scopriamo perché

Mai banale, irriverente e non allineata a quello che si potrebbe definire “pensiero comune”, l’artista romana nell’ultimo periodo sta facendo parlare di se per molti motivi. La sua relazione con Morgan è finita tempo fa, ma ancora oggi i due si punzecchiano con frecciatine che catturano le attenzioni non solo del mondo del gossip ma anche dei fan. Tanti gli screzi tra i due che hanno portato all’inevitabile rottura. Che non ha risparmiato accuse pesanti da ambo le parti, anche in dirette televisive che hanno raccontato forse anche troppo dei dettagli che hanno portato alla loro separazione. Adesso la seducente 45enne sta vivendo una nuova vita che le consente di finire sulle prime pagine per alcuni comportamenti che non tutti approvano. Molto attiva anche sui social, spesso si mostra anche con pose bollenti che mettono in risalto le sue qualità fisiche.

Asia Argento è questa, è sempre stata questa si potrebbe dire. Personaggio di rilievo del cinema e della musica, la figlia del celebre regista Dario è riuscita anche per fatti di cronaca a far parlare di se. La violenza del regista Rob Cohe che avrebbe abusato di lei ha fatto il giro del mondo con la sua rivelazione che ha lasciato senza parole. Insomma, tanto si è parlato della figlia di Dario. Soprattutto nelle ultime settimane, con il presunto ritorno di fiamma con Fabrizio Corona che ha fatto scattare i riflettori sui due personaggi che si ritroverebbero dopo qualche anno. Alcuni scatti pubblicati dall’ex re dei paparazzi e delle dichiarazioni dello stesso (“dorme da me una volta a settimana”) hanno fatto ipotizzare una nuova relazione tra di loro. Ma ad oggi nessuno dei due ha confermato, con le ipotesi che rimangono. Intanto nell’ultimo scatto che vi proponiamo sotto l’attrice ha ricevuto elogi e critiche allo stesso tempo. Foto che come sempre lasciamo commentare a voi.