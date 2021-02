Caterina Balivo, auguri all’amore della sua vita: “Mi ha conquistato il cuore”

Caterina Balivo ha fatto una confessione ai suoi follower. La conduttrice ha svelato l’amore della sua vita che ha conquistato il suo cuore

La conduttrice napoletana è attivissima sui social anche adesso che è tornata in televisione. Dopo una lunga assenza dovuta all’emergenza Coronavirus, che l’ha portata a decidere di stare accanto alla sua famiglia, adesso ha ripreso il lavoro che ama. Pronta al rientro, non ha resistito alla chiamata di Milly Carlucci che l’ha voluta nel suo programma “Il cantante Mascherato” come componente della giuria. Non si tratta di conduzione diretta, ma comunque di primo passo verso quello che è il suo lavoro. Con tanta passione ha accettato la chiamata della celebre conduttrice che l’ha voluta al suo fianco per la nuova edizione dello show del venerdì sera. Nelle scorse settimane, prima del ritorno in televisione, era stata al centro dell’attenzione per le tante voci che si sono rincorse sulla possibile successione di Mara Venier a Domenica In.

Caterina Balivo in pole position per la sostituzione di “zia Mara” a Domenica In? Possibile questa ipotesi, anche se ad oggi nessuna decisione è stata presa dalla conduttrice veneziana. Che ancora non ha sciolto le sue riserve sul futuro. In attesa di sapere cosa farà la Venier il prossimo anno, i possibili scenari sulla trasmissione forse più famosa della Rai continuano a tenere banco. Intanto la bella e simpatica napoletana continua ad essere protagonista anche sul web, tanto da essere ormai considerata anche come influencer. Considerando i numeri che riesce a collezionare possiamo dire che non a torto le è stato dato questo ruolo. Nell’ultimo post che ha condiviso ha voluto fare una confessione ai follower. Parlando di amore della sua vita: “Giornata mondiale del #gatto 🐱

Il mio Ermes è guarito. Il suo occhio è salvo dopo aver battagliato con un gatto randagio più grande di lui, due mesi fa, qui al mare. Auguri a tutti i gatti, esseri speciali che conquistano il cuore 💓”. Foto condivisa sotto che lasciamo commentare a voi.