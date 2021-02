Raffaella Fico, la gonna è cortissima: l’occhio dei follower fan cade proprio li

Raffaella Fico ha postato una foto su Instagram che ha scatenato le fantasie dei suoi follower che hanno notato un dettaglio davvero bollente

La showgirl ha postato una foto su Instagram che ha scatenato le fantasie dei follower. Che non sono rimasti indifferenti davanti alla sua bellezza assoluta. Il suo aspetto fisico da tempo ormai è un tratto distintivo, e per questo motivo resta un personaggio famoso e seguito non solo nelle apparizioni televisive ma anche sui social. All’inizio della sua carriera tante sono state per lei le critiche, di chi l’accusava di aver cercato la relazione con Mario Balotelli solo per arrivare alla notorietà. Accuse gratuite perché è stato amore vero con “Super Mario”, anche se la loro storia non è poi andata avanti per una serie di problematiche. Dall’amore con il calciatore del Monza è nata la piccola Pia che ha da qualche mese compiuto 8 anni. La bellezza partenopea si divide nel doppio ruolo di mamma affettuosa e showgirl sempre più sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico infatti resta uno dei personaggi più amati dalla televisione. Ma anche dei social. Tanto che i post che la showgirl regala ai suoi follower spesso fanno il giro del web, e non lasciano tanto spazio all’immaginazione con le curve bollenti in primo piano. Non è infatti la prima volta che le accade di infiammare i social e di mandare Instagram in tilt con foto o video bollenti che scatenano la passione e le fantasie dei suoi fan. Da tempo ormai la showgirl è single, e tanto si parla della sua situazione sentimentale. Non c’è nessun uomo nella sua vita? Il gossip da qualche giorno si fa questa domanda anche perché dai suoi occhi traspare una nuova luce che la fa apparire ancora più bella di quanto già non lo sia. Nell’ultimo scatto che riproponiamo sotto è stata definita irresistibile dai fan. Che anche stavolta non hanno perso tempo nel lasciare like e commenti di approvazione per lei.