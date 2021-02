Non sbarcherà all’Isola dei Famosi il giornalista sportivo Amedeo Goria. Secondo le prime indiscrezioni non avrebbe superato le visite mediche. Ecco cos’è successo.

Primo colpo di scena all’Isola dei Famosi. Ancora prima che il programma parta ufficialmente un concorrente non potrà approdare sull’isola. Stiamo parlando del giornalista sportivo Amedeo Goria, tra i concorrenti confermati della prossima edizione. Secondo Francesco Fredella via Libero Quotidiano, Goria non avrebbe superato i serratissimi esami medici necessari per sbarcare sull’isola. Pare che quest’anno la produzione sia ancora più attenta sulle condizioni fisiche dei naufraghi, anche in relazione alla possibilità di contrarre il Covid 19. I controlli e i provvedimenti presi per tutelare tutti i partecipanti e gli addetti ai lavori, sono state messe in atto dalle selezioni ma la prudenza non è mai abbastanza. La produzione sarebbe già alla ricerca di un sostituto che approdi sull’ Isola dei Famosi ma la notizia ha deluso molti telespettatori che speravano non solo di vedere il giornalista, ma anche di assistere ad un nuovo confronto la figlia Guenda e la ex moglie Maria Teresa Ruta.

Intanto continuano le indiscrezioni su chi sarà l’inviato che affiancherà Ilary Blasi alla conduzione. Alcune settimane fa sembrava certo che l’incarico fosse stato assegnato a Elenoire Casalegno, ma negli ultimi giorni la notizia è stata messa in discussione. Sembrerebbe che la conduttrice Ilary Blasi non sia d’accordo con la decisione della produzione e preferisca uno dei candidati tra Aurora Ramazzotti che avrebbe rifiutato o Andreas Muller.

In studio come opinionisti invece pare che sarebbe ormai certa la presenza della cantante Iva Zanicchi, mentre sono ancora in corso le trattative per l’jnfluecer Elettra Lamborghini ed il tanto ambito Tommaso Zorzi, ancora recluso nella casa del Grande Fratello Vip, ma secondo il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia sarebbe un sogno difficile da realizzare. Non ci resta che attendere l’inizio del programma previsto per il prossimo aprile.