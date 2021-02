Rosalinda e Andrea si sono scambiati un tenero bacio dopo aver trascorso la serata di San Valentino coccolandosi a vicenda

Rosalinda e Andrea si sono lasciati andare alla passione nel giorno di San Valentino. La coppia, infatti, dopo essersi corteggiata a lungo non ha resistito e si è scambiata delle tenere effusioni. Secondo alcuni telespettatori, ieri, dopo essere stati vicini a lungo tempo sotto le coperte pare si sono dati un bacio a stampo. A interrompere, però, la loro intimità gli altri ragazzi, che curiosi di sapere cosa stesse accadendo sono andati a spiarli.

Scoppia la passione nella Casa: Rosalinda e Andrea si baciano

I concorrenti della casa appena hanno visto Rosalinda e Andrea avvicinarsi subito hanno cercato di capire cosa stesse accadendo. Stefania Orlando si è anticipata dicendo che nella puntata del 15 febbraio, “la nuova coppia” sarà al centro della serata. Dayane Mello, invece, ha invitato Zenga ad accomodarsi accanto alla Cannavò mentre Zorzi si è seduto di fronte ai due gustando patatine.

Lo stesso Andrea nei giorni scorsi si era dichiarato all’attrice, spiegandole cosa provasse per lei e tenendo conto anche del fatto che Adua ha un fidanzato a casa. A cercare di togliere l’imbarazzo che si è creato tra i due ragazzi è stata la produzione che li ha chiamati insieme in confessionale.

Il bacino di Zenga a Rosalinda e lei che si copre con la coperta imbarazzata #GFVIP pic.twitter.com/30ZlP8Z1f2 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 14, 2021

La Cannavò e i suoi sensi di colpa

Appena uscita, Rosalinda è scoppiata in lacrime tra le braccia di Stefania, ammettendo il suo errore e spiegando anche il suo stato d’animo. L’attrice si è detta molto in difficoltà ma ha anche detto che ciò che sta facendo è la cosa giusta.

Intanto, dopo la dichiarazione di Andrea a alla Cannavò, il fidanzato dell’attrice Giuliano ha disattivato tutti i suoi profili social senza però lasciare nessuna dichiarazione in merito. Chissà come avrà reagito anche di fronte al bacio tra la sua compagna e il gieffino.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di stasera, è molto prevedibile che tra i due possa esserci un confronto diretto. L’unica cosa certa, per ora è che Adua sembra essere davvero molto in difficoltà. Infatti, è combattuta tra la voglia di lasciarsi andare alla conoscenza con Zenga e i sensi di colpa che prova per il modello fuori dalla Casa.