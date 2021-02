Uomini e donne: succede nuovamente ed arriva l’annuncio con un video

Aldo e Alessia di Uomini e donne danno un’importante annuncio ai loro fan: la coppia aspetta il loro terzo bambino

Gli appassionati di uomini e donne sicuramente ricorderanno Aldo e Alessia. La coppia è nata proprio sotto i riflettori e nello studi do Canale 5 ben 7 anni fa. Un amore all’inizio a cui nessuno credeva ma che con il tempo ha dato i propri frutti. Un matrimonio e due bambini e ora attraverso un video i due fanno sapere di aspettare il terzo figlio.

Alessia e Aldo in attesa del loro terzo figlio

E’ tempo di cicogne in arrivo sia per i personaggi vip dello spettacolo che quelli del web. Dopo Chiara Ferragni, Belen Rodriguez e Cristina Chiabotto ora tocca ad un ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Ad annunciare il lieto evento una delle coppie più amate e seguite del noto format di Canale 5 che per mesi hanno davvero incuriosito il pubblico. Stiamo parlando di Aldo Palmieri e di Alessia Cammarota che attraverso un video su Instagram hanno reso felici tutti i loro seguaci.

Dopo Niccolò nato nel 2015 e Leonardo nel 2017 è in arrivo il terzo figlio. “Volevamo dirvelo in modo carino ma è finita così. Un piccolo assaggio di quello che ci riserva il futuro, Buon San Valentino a tutti da noi 4 più 1/2”. Per ora, precisa la Cammarota non conoscono ancora il sesso del bambino.

L’amore a Uomini e donne e la crisi

L’avventura di Aldo a e Alessia a Uomini e donne risale al 2014. Una conoscenza molto intensa ma fatta anche di tanti alti e bassi. Alla Cammarota nessuno ha mai creduto all’inizio e alla fine del trono anche Palmieri. Tra tante difficoltà però la coppia ha voluto darsi un’opportunità e si è scelta.

L’amore è cresciuto tanto da convolare a nozze e mettere su famiglia. Dopo la nascita di Niccolò sono arrivati i primi problemi, decidendo di separarsi. Aldo a quanto pare l’ha tradita iniziando una nuova relazione.

L’amore però a tornato a bussare alle loro porte e dopo un anno di separazione si sono riconciliati. Dopo pochi mesi è arrivato Leonardo e ora Aldo e Alessia annunciano che presto saranno di nuovo genitori.