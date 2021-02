Uomini e donne, chi è Samantha la prima tronista curvy? I dettagli

A Uomini e donne è arrivata per la prima volta una tronista curvy: ecco chi è Samantha orgogliosa dei suoi chili di “troppo”

Dopo la scelta di Davide e Sophie sono arrivati i nuovi tronisti. Maria De Filippi ancora una volta ha deciso di rivoluzionare il suo format, ascoltando le richieste dei propri telespettatori. La conduttrice, infatti, ieri ha presentato su Witty la nuova tronista Samantha: campana, mora, e decisamente curvy. Ma andiamo a vedere chi è e cosa fa la giovane.

La nuova tronista di Uomini e donne è Samantha

Come si vede nel video di presentazione, Samantha subito fa notare alla produzione di non avere affatto un fisico perfetto come le solite troniste. La giovane, di Sapri, provincia di Salerno, si è fatta notare per la sua ironia ma anche per la propria schiettezza, confermando di voler salire sul torno. Il suo video, infatti, si apre con parole molto dirette: “Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici“, questo il suo motto.

Durante la presentazione, ha spiegato che a scrivere a Ued sono state le sue amiche che in lei hanno sempre visto una ragazza forte e determinata. La giovane ha ammesso nel corso della sua vita si è fatta da sola e non ha timore di nessuno. Rispetto alle altre si sente “diversa”, soprattutto perchè in questa occasione non ha di certo una fisicità televisiva tipo Belen o Angela Nasti.

L’amore per la famiglia e la sfortuna con i fidanzati

Come già detto in precedenza, Samantha viene da un piccolo paesino della provincia di Salerno. Da buona ragazza campana è molto legata ai suoi familiari e con loro ha un rapporto bellissimo. Per lei le cose importanti della vita sono proprio i principi, severità e anche “lapasta asciutta“. Sul suo aspetto fisico è abituata a scherzarci e non si nasconde mai dietro un dito. Anzi, con il tempo sono stati proprio quelli a farla crescere perchè ha deciso di non piegarsi più agli stereotipi della società e amarsi per quella che è. Per quanto riguarda il tema amore, anche in questo caso non sono mancate le delusioni: troppi tradimenti e troppe prese in giro. Chissà se questa volta sarà quella buona!.