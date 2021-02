La nuova coppia che si è formata nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne si racconta per la prima volta dopo la scelta. Ecco cos’hanno raccontato sul loro futuro insieme.

Il tronista Davide Donadei ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con la scelta della corteggiatrice Chiara Rabbi. Come nelle migliori favole la loro storia d’amore ha avuto un lieto fine con il si di Chiara e l’uscita dal programma insieme. Un momento che ha fatto sognare i fan del programma di Maria De Filippi. La coppia a pochi giorni dalla scelta ha rilasciato un’intervista in esclusiva al magazine di Uomini e Donne per raccontare i primi giorni passati insieme. Davide e Chiara raccontano di non essersi più separati dalla puntata della scelta. Inizialmente erano entrambi un po’ imbarazzati e preoccupati del rapporto nella via reale e invece si sono sentiti subito a loro agio. Le prime ore nelle quali sono potuti finalmente rimanere soli, le hanno trascorse scambiandosi romantici baci e commentando il percorso di cinque mesi passati insieme. Un percorso non sempre facile. Il tronista, durante l’intervista ha svelato di essere stato molto indeciso sulla scelta fino all’ultimo secondo dall’inizio della puntata. Beatrice, la rivale di Chiara nella conquista del tronista, aveva creato un rapporto molto profondo con Davide ed erano in tanti a pensare che fosse lei la scelta del tronista. Lo stesso Davide ha raccontato che il giorno della scelta aveva selezionato due canzoni per entrambe le corteggiatrici, perché non era sicuro di chi avrebbe scelto. Iniziata la puntata però appena ha visto Chiara scendere le scale e ha capito che voleva solo lei al suo fianco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAVIDE DONADEI 💙 (@don_davidee)

L’idea che quella potesse essere l’ultima volta che la vedeva gli ha fatto realizzare che Chiara era la donna giusta per lui. Su Beatrice racconta che nonostante non sia stata la sua scelta prova un forte sentimento di affetto nei suoi confronti e spera che nonostante non abbia preso benissimo la sua decisione possa un giorno perdonarlo e ripensare in modo positivo al loro percorso insieme.

Ora però Davide e Chiara progettano il loro futuro insieme cercando di capire come gestire la loro relazione. Chiara vive in Lazio mentre Davide è pugliese: dovranno quindi trovare una soluzione per riuscire a far funzionare la loro storia d’amore. Se son rose…