Ludovica Frasca pronta alle nozze: ha detto sì al fidanzato Frank Faricy

L’ ex velina Ludovica Frasca è pronta a convolare a nozze con l’imprenditore americano Frank Faricy. Tutti i dettagli sul grande giorno.

Nozze in vista per l’ex velina mora Ludovica Frasca. Il giorno di San Valentino ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Frank Faricy, imprenditore nel campo dell’informatica americano. La bella influencer ha deciso di condividere il momento pubblicando su Instagram una foto che la ritrae felice tra le braccia del fidanzato, con al dito un bellissimo anello di diamanti. La coppia ha ufficializzato la relazione lo scorso marzo ma si sarebbe scambiata il primo bacio il giorno di San Valentino dello scorso anno e ora ad un solo anno esatto di distanza è pronta a pronunciare il fatidico si. Ludovica Frasca si è già trasferita in Florida per stare più vicino al suo futuro marito e da oltre oceano racconta sui social la sua nuova vita americana. Un amore nato dopo la fine della relazione di 4 anni con il comico e attore Luca Bizzari. L’ex Iena ha sempre ammesso di essere allergico alle relazioni ma sembrava che Ludovica gli avesse fatto cambiare idea. E invece a sorpresa la coppia si è detta addio nel 2018.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ludovica meral frasca (@ludovicamf)



Dopo un periodo da single Frank è entrato nella vita della Frasca cambiandola per sempre. Un amore che ha bruciato tutte le tappe e che la stessa Ludovica descrive come un sentimento oltre misura che non si può descrivere a parole. Il futuro della bella ex velina sarà quindi tutto americano vicino al suo futuro marito. Dopo la sua partecipazione sul bancone di Striscia la Notizia al fianco della collega Irene Cioni e successivamente a Paperissima Sprint è stata protagonista di alcuni famosi video musicali per poi dedicarsi alla carriera da influencer.

Per ora non si sa ancora se Ludovica vorrà continuare la sua carriera televisiva o dedicarsi solo alla sua nuova famiglia negli Stati Uniti. In ogni caso gli facciamo i nostri migliori auguri per una splendida vita coniugale!