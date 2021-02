GF Vip, Dayane ancora contro Rosalinda:”Fa la suora ma è una stratega”

Mancano dodici giorni esatti alla fine della quinta edizione del GF Vip. Ma nonostante i Vipponi riescano ad intravedere la luce alla fine del tunnel, non sembrano essere intenzionati a placare le polemiche. E dopo sei mesi di tira e molla il rapporto tra Dayane Mello e l’amica Rosalinda Cannavòsembra giunto al termine. Non sono serviti i numerosi chiarimenti tra le due e il riavvicinamento in occasione del lutto della brasiliana: il rapporto sembra compromesso per sempre. Le ultime accuse tra le ex amiche riguardano la relazione sentimentale appena nata tra Andrea Zenga e Rosalinda.

D: “Ma va ormai conta solo la storia d’amore, mica l’amicizia e cagate varie? È vero, hanno mai fatto qualcosa sulla nostra amicizia? Mai.

Bisogna spingere, mancano 12 giorni: bisogna far sognare la gente”

“è strategia?”

D: “eh chi lo Sa!”

L’attrice siciliana nonostante sia fidanzata da nove anni con il coetaneo Giuliano, ha intrapreso una relazione con il figlio di Walter Zenga. Il primo bacio è scattato nella notte di ieri e due si sono già scambiati promesse importanti. Per Dayane però si tratterebbe solo di una strategia per accaparrarsi il consenso del pubblico. Come abbiamo imparato in questi sei mesi la Mello quando ha un pensiero non lo manda certo a dire e anche in questa occasione ha voluto esternare il suo giudizio direttamente di fronte alla nuova coppia. Rosalinda ha ascoltato incredula le parole dell’amica ribattendo subito dopo. L’ex di Gabriel Garko si è giustificata chiarendo che non avrebbe mai interrotto una storia d’amore importante che durava da quasi 10 anni solo per rimanere più a lungo nella casa.

“Ha raccontato del suo primo bacio con Zsenga e io non lo sapevo niente. Per 5 mesi tutti i giorni del mio percorso la tiravo sù, come lei c’è stata per me.

Ci sono stata nei momenti brutti e volevo esserci anche in quelli importanti”

Un’affermazione pesante che non mette in discussione solo la sua storia con Andrea ma anche la sua dignità di persona e di donna. La storia con Giuliano era in crisi da tempo e negli ultimi mesi Rosalinda ha raccontato più volte di non essere sicura di voler continuare la relazione.

Nonostante questo Dayane, parlando con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, racconta di essere convinta che dietro l’atteggiamento pacato e sempre diplomatico dell’ex amica, che descirve “da suora” si nasconda un abile stratega! E voi cosa ne pensate?