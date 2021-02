Giulia De Lellis sorprende i suoi fan e pubblica immagini intime a letto con il fidanzato Carlo Beretta.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta. Erano in molti a scommettere contro la nuova relazione dell’influencer dopo la fine della storia con lo storico ex Andrea Damante. E invece, contro ogni aspettativa la coppia ha superato tutti i pettegolezzi sul presunto triangolo amoroso proprio con Damante e oggi festeggia il compleanno di Beretta felice e innamoratissima. Giulia, nonostante il compagno non ami apparire sui social, per i 24esimo compleanno del suo amato ha deciso di fare uno strappo alla regola pubblicando degli scatti privati che li ritraggono a letto in un momento di relax.

“Non odiarmi” ha scritto come didascalia delle foto. La De Lellis chiede scusa al fidanzato Carlo per aver pubblicato tante foto che lo ritraggono ma non è riuscita a trattenersi perché, come spiega, c’era troppa bellezza in quelle immagini per non condividerle con i suoi amati followers. E poi arrivano altre dediche per l’uomo che le ha fatto nuovamente battere il cuore dopo il dj Andrea Damante: “Mi rendi speciale. Anche se sei un gigante ma ti comporti come un bambino… Tu non smettere. Non smettere mai di infastidirmi come solo tu sai fare. E guardami sempre così. Mia piccola grande scatolina della felicità. Ti amo”.

La relazione tra la De Lellis e Beretta è nata la scorsa estate quando entrambi erano in vacanza a Forte Dei Marmi con alcuni amici. La coppia ha iniziato la frequentazione solo come una semplice amicizia per poi rendersi conto di provare un sentimento più forte. Giulia ha recentemente raccontato di aver notato Carlo dopo aver intrapreso con lui alcuni progetti di lavoro. Passando più tempo insieme ha capito che la loro non era una semplice amicizia.

Da allora non si sono più lasciato e la relazione di Giulia coon Andrea Damante sembra solo un lontanissimo ricordo. Carlo Beretta era già noto al gossip per una frequentazione con la modella Dayane Mello, attualmente reclusa nella casa del GF Vip, finita nel 2019.