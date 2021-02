Barbara D’Urso è felicemente fidanzata da tempo, Roberto Alessi giornalista e amico della conduttrice conferma il gossip

Sono settimane che si parla di un nuovo fidanzato per Barbara D’Urso. La conduttrice sappiamo benissimo che è molto riservata sul suo privato e cerca sempre di tenere nascosto tutto ciò che riguarda le sue compagnie e i suoi figli. Nel corso degli anni, Carmelita si è sempre mostrata una donna forte e indipendente motivo per cui cerca di mantenere alta questa immagine. Qualche settimana fa, però, si è parlato di un nuovo compagno per la presentatrice Mediaset con tanto di nome e cognome. A confermare il pettegolezzo un caro amico della D’Urso che oltre ad incontrarli insieme ha anche spiegato il perchè non ha potuto pubblicare delle loro foto.

Roberto Alessi conferma che la D’Urso è fidanzata

Tempo fa, Roberto Alessi aveva raccontato che uno dei suoi più grandi desideri era quello di paparazzare Barbara D’Urso insieme ad un uomo. A quanto pare, il giornalista non troppo tempo fa l’ha incontrata realmente accanto ad una persona ma purtroppo non ha potuto lanciare lo scoop.

Il Direttore di Novella 2000 ha spiegato anche che la presentatrice era insieme a un’amica che hanno in comune e non avrebbe potuto sfruttare l’incontro privato. “Mica potevo tradire la fiducia”, ha precisato Alessi.

C’è da dire anche che la conduttrice è sempre circondata da giornalisti che si piazzano sia sotto casa che fuori dagli studi televisivi. Purtroppo, ad oggi nessuno a parte lui è riuscito mai a beccarla con qualcuno ma ha invitato tutti i suoi colleghi a non demordere perchè un fidanzato nella sua vita c’è.

Chi è il presunto compagno della conduttrice?

Barbara D’Urso è tornata al centro del gossip e questa volta per la presenza di un presunto compagno. La bella conduttrice napoletana si dichiara da anni single ma a quanto pare le cose non stanno proprio così. A lanciare lo scoop qualche settimana fa Gabriele Parpiglia che ha dichiarato che Carmelita sarebbe legata sentimentalmente a un certo Francesco Zangrillo.

L’uomo in questione sarebbe un assicuratore molto conosciuto e entrambi si sarebbero conosciuti a dicembre, grazie ad alcuni amici in comune. Tale pettegolezzo ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni di Roberto Alessi che come detto in precedenza ha ammesso di averla incontrata proprio in dolce compagnia.