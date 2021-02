Barbara D’Urso fidanzata: svelato il nome del compagno “segreto”

Da anni Barbara D’Urso si dichiara single ma a quanto pare non è così: la conduttrice sarebbe fidanzata con un uomo di nome Francesco

Nonostante sia sempre al centro dei riflettori, Barbara D’Urso non ha mai amato parlare della sua vita privata. Non solo dei suoi amori ma anche dei propri figli, che come tutti sappiamo sono lontani dal mondo dello spettacolo. Nella vita della conduttrice però possiamo dire che non ci sono stati molti uomini e che ha amato tantissimo il padre dei suoi ragazzi. Nelle ultime ore, Gabriele Parpiglia, giornalista di Giornalettissimo ha lanciato una vera bomba, affermando che Carmelita avrebbe un fidanzato segreto da diverso tempo.

Barbara D’Urso ha un fidanzato: ecco chi è

Secondo alcune fonti segrete il cuore di Barbara DUrso sarebbe ritornato a battere. La presentatrice Mediaset, infatti, dopo gli ultimi pettegolezzi che l’hanno vista al centro del gossip per un presunto flirt con Memo Remigi, pare abbia trovato davvero l’amore ma accanto ad un’altra persona.

Gabriele Parpiglia, non si è limitato a lanciare solo la “bomba” mediatica ma ha deciso di fare anche un nome. Si tratterebbe di un certo Francesco che di professione farebbe l’assicuratore. L’uomo e la conduttrice si sarebbero inoltre conosciuti durante le feste natalizie e da allora non non si sono più lasciati.

Inoltre, pare anche che la coppia abbia trascorso proprio insieme le vacanze di Natale nella meravigliosa casa di Barbara D’Urso a Capalbio. A sottolineare le indiscrezioni ci sarebbero anche delle persone molto vicine alla coppia.

Verità o ennesimo pettegolezzo senza fondamenta?

Secondo quanto riportato su Giornalettismo, Barbara d’Urso e la sua nuova presunta fiamma starebbero insieme da due mesi e pare siano molto innamorati. Ovviamente Paripiglia si è detto già pronto a conoscere una risposta da parte della conduttrice. Per ora, ricordiamo che non ci sono ne conferme e tanto meno smentite e non ci resta altro che aspettare una dichiarazione ufficiale da parte di Barbarella. In passato, la presentatrice ha sempre smentito ogni tipo di pettegolezzo sulla sua vita privata e chissà se anche in questo caso farà lo stesso…