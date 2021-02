Il tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei porta per la prima volta Chiara Rabbi in Puglia a conoscere tutta la famiglia. E per l’occasione la famiglia sorprende i novelli innamorati con una festa. Ecco tutti i dettagli della predentazione.

Davide Donadei e Chiara Rabbi stanno finalmente vivendo la loro storia d’amore nella vita reale. Dopo un lungo percorso negli studi televisivi di Uomini e Donne la neo-coppia è libera di godersi la relazione nella vita di tutti giorni. Dal giorno della fatidica scelta e del “si” della bella corteggiatrice, la coppia non si è mai separata rimanendo nella capitale, dove entrambi si sono trasferiti. Chiara è originaria di un comune vicino a Roma e ha potuto presentare il nuovo fidanzato alla famiglia già alcuni giorni fa. Storia diversa invece per Davide, originario della Puglia. A causa del divieto degli spostamenti tra regioni Chiara e Davide hanno dovuto attendere un po’ di più per le tanto attese presentazioni in famiglia. Lo scorso week però, grazie al cambio di colore della Puglia che è passata in zona gialla, la coppia ha deciso di raggiungere i genitori di Davide. Ad aspettarli una bellissima sorpresa organizzata dalla famiglia Donadei.

La mamma e il papà del tronista hanno affittato una sala addobbata con grandi palloncini e decine di foto della nuova coppia. Inoltre non è mancata una torta a forma di cuore e una gigantografia della scelta negli studi di Uomini e Donne, nella quale si scambiano il primo bacio da fidanzati. Un momento di estrema gioia che ha sancito l’inizio ufficiale della loro storia d’amore. Ad attenderli un piccolo gruppo di parenti e amici stretti che non vedevano l’ora di incontrare di persona la ragazza scelta da Davide. Considerando la bella sorpresa fatta dalla famiglia Donadei in occasione dell’incontro con Chiara, sembra non ci siano dubbi sulla felicità dei parenti sulla scelta di Davide.

La coppia si è mostrata sorpresa ed entusiasta della bellissima festicciola e ha deciso di condividere il momento con i propri follower pubblicando alcune immagini su Instagram. Davide, subito dopo la scelta aveva raccontato di essere stato indeciso fino all’ultimo momento tra Chiara e la rivale Beatrice, ma dalle dichiarazioni d’amore che la nuova coppia si è già dedicata, non ci sono più dubbi che la bella laziale sia stata l’opzione più azzeccata. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una lunga vita insieme