Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Ilary Blasi sulla prossima edizione del’Isola dei Famosi, che inizierà a breve.

Il nuovo reality targato canale 5 è alle porte, e c’è una grandissima attenzione su tutti i protagonisti, compresa la padrona di casa Ilary Blasi.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato e confermato, lasciando tutti a bocca aperta.

Isola Dei Famosi 2021: l’incredibile conferma arriva da Ilary Blasi

Come sappiamo a breve ci sarà la nuovissima edizione per quanto riguarda il reality L’Isola dei famosi, inizierà infatti 11 marzo.

Al momento ci sono ancora molti punti interrogativi, ma qualche anticipazione e notizia in più, su quello che potremmo vedere è stata data direttamente dalla padrona di casa dell’isola, ovvero ilary Blasi durante una recentissima intervista al giornale Tv Sorrisi e Canzoni.

Il programma dovrebbe terminare per la fine del mese di maggio, ma Ilary ha svelato solamente qualche piccolo dettaglio, e non del tutto, o meglio vediamo insieme che cosa ha dichiarato.

Partendo dalle domande che tutti si fanno in modo sempre più insistente, ovvero chi sarà l’inviato, e chi sono gli opinionisti, Ilary ha detto:

“L’inviato sarà una sorpresa. Opinionisti non so quanti ne avremo ma saranno importanti”

Passando poi alla scelta dei personaggi che ha parteciperanno al gioco, Ilary ha dichiarato che saranno ben 16 e che nessuno di loro ha mai partecipato ad un reality prima.

Un cast davvero interessante, ed al momento è anche difficile capire chi potremmo trovare come naufrago, anche perchè Ilary non ha detto nemmeno un nome dei vari partecipanti.

Negli ultimi giorni, poi si è parlato in modo insistente per quanto riguarda la partecipazione di Massimiliano Rosolino, ma ad oggi non è stata ancora confermata questa voce.

Si vocifera, poi che Amedeo Goria non abbia superato tutte le prove mediche, e ci si domanda, chi prenderà il suo posto? Dato che era tra i favoriti, sempre stando alle voci che ci sono.