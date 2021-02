Rosalinda Cannavò: “Ho rischiato di morire, è stato drammatico”

Rosalinda Cannavò racconta ad Andrea Zenga un piccolo aneddoto che le è accaduto in passato sul set, dove ha rischiato di perdere la vita

Nonostante sia giovanissima Rosalinda Cannavò ha raggiunto un grande successo grazie alla partecipazione ad alcuni film diretti dall’Ares alcuni anni fa. La giovane siciliana, infatti, è stata protagonista in alcuni film accanto a Gabriel Gako come L’onore e il Rispetto o Il peccato e la vergogna. Un successo che l’ha travolta, portandola anche al Grande Fratello Vip. Proprio all’inizio di questa avventura, nella casa sono usciti alcuni scheletri nell’armadio a riguardo questa produzione. Tante chiacchiere, tanti dubbi che purtroppo non hanno potuto trovare conferme vista la diffida ricevuta. Intanto, poche ore fa Adua Del Vesco ha svelato un altro retroscena molto inquietante che riguarda quegli anni bui.

Rosalinda Cannavò racconta di aver rischiato la vita sul set

Rosalinda Cannavò ha raccontato cosa le è successo sul set mentre girava una piccola parte. Nel film in questione era Venere, la figlia di Giuliana De Sio. In questa scena lei si è dovuta fingere morta ed è stata chiusa nel cofano di un auto. Una situazione molto difficile da gestire, dato che è claustrofobica. Il vero problema è sorto nel momento in cui ha sentito la regia urlare stop e non capire come aprire il cofano.

Ovviamente questa situazione le ha creato ansia e Rosalinda ha iniziato a graffiare e a dare a pugni ovunque. L’auto era molto piccola, essendo un’automobile d’epoca, motivo per cui era già seduta in modo scomodo. Per un attimo ha raccontato la Cannavò ad Andrea Zenga si è sentita morire come se le mancasse il respiro. Mi sono sentita male, ho avuto un calo di pressione. Terribile, non ci sono parole. E’ stata la cosa più brutta della mia vita, ha concluso quasi con le lacrime agli occhi.

La love story con Zenga

Intanto, per Rosalinda Cannavò se il lavoro per ora non procede a gonfie vele non possiamo dire lo stesso per la sua vita sentimentale. Dopo 10 anni di relazione con il modello Giuliano, la gieffina ha deciso di lasciarlo e di viversi a pieno questa storia con Andrea Zenga, da poco entrato nella casa. Intanto, proprio ieri sera i due si sono dichiarati apertamente l’uno a l’altro e pare abbiano in procinto grandi progetti….