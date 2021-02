Vanessa Incontrada, il selfie che manda Instagram in tilt: “Un raggio di sole”

Vanessa Incontrada protagonista assoluta su Instagram: la bellezza spagnola ha lasciato i follower senza parole in una foto che fa innamorare

Per lei i complimenti si sprecano, e arrivano sempre da migliaia di fan che non restano indifferenti di fronte alla sua bellezza mozzafiato. Da anni la conduttrice ed attrice spagnola è un personaggio famosissimo del cinema e della televisione. Il suo fascino resiste nel tempo tanto che a 42 anni rimane una delle donne più belle ed apprezzate del panorama artistico italiano. A lei non servono foto ad effetto scollature e bikini che mostrano le sue curve. Le basta un sorriso per regalare emozioni a tantissimi fan che ormai da sempre seguono con passione ogni sua uscita pubblica. Anche sui social la sua popolarità resta altissima, soprattutto su Instagram. Dove riesce a scatenare ogni volta la passione generale ad ogni post che pubblica. Bellezza ma anche semplicità. Mai volgare, la sua classe è un dono che non ha mai smarrito nella sua lunga carriera.

Con Vanessa Incontrada possiamo parlare di un personaggio amatissimo per una serie di qualità che abbiamo elencato. Anche per lei non sono mancate delle critiche per la sua forma fisica. Che per qualcuno non sarebbe perfetta. Qualche chilo di troppo ha scatenato polemiche sui social, anche con offese ed attacchi sempre sgradevoli da parte di fan ed opinione pubblica. Tanto che resta famoso il suo monologo “la perfezione non esiste”, che è stato una forma di riscatto per tutte le donne denigrate per l’aspetto fisico. Durante il programma “Vent’anni che siamo italiani” insieme a Gigi D’Alessio, ha zittito tutti coloro che hanno mosso delle accuse nei suoi confronti e di tutte le donne non perfette fisicamente. Anche se per la stragrande maggioranza dei follower non ce ne sarebbe stato bisogno perché la amano a rescindere da queste polemiche, il suo messaggio è stato forte ed apprezzato. Intanto la sensualissima spagnola mantiene un bellissimo rapporto con i suoi follower. Con una foto in occhiali da sole scuri ed un sorriso incantevole, ha fatto innamorare ancora una volta tutti i suoi fan. Foto pubblicata sotto, a voi i commenti.