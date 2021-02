Belen Rodriguez, la mamma sensuale mostra i segni della gravidanza: “Baby boom”

Belen Rodriguez ha postato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram che ha mostrato la sua gravidanza, ormai da tempo annunciata

Sono giorni intensi e bellissimi quelli che sta trascorrendo la showgirl argentina. Con i segni evidenti della gravidanza che stanno cambiando il suo corpo, senza tra l’altro toglierle nulla in quanto a sensualità e perfezione fisica. L’ex di Stefano De Martino ha è in attesa del secondo figlio dopo il piccolo Santiago, avuto con il celebre ballerino. I due poco prima dell’estate hanno rotto definitivamente, con le loro strade che si sono divise, per la delusione dei fan di entrambi. Adesso però la bellezza argentina ha trovato l’amore che le sta regalando tantissime emozioni. La più grande è stata anticipata qualche giorno fa dopo annunci da parte del mondo del gossip che aspettava solo l’ufficialità della notizia. La showgirl ed Antonino Spinalbese hanno potuto annunciare l’arrivo di un figlio, per la gioia del web e di tanti loro appassionati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez ha emozionato i follower con una serie di post su Instagram che non sono passati inosservati. Come detto, la notizia della sua gravidanza è ormai nota da qualche giorno, ma la sorella di Cecilia continua a postare con tanta gioia foto che mostrano il suo stato interessante. Anche con scatti bollenti che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche che non passano mai inosservate. Le immagini in vasca nuda hanno fatto il giro del web, ma anche quelle che ha postato poco fa non sono state da meno. Infatti ha mostrato il suo pancino che comincia a prendere forma, con il commento “baby boom” a dare sostanza allo scatto. Tantissimi ifollower che anche questa volta non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento per esprimere tutta l’emozione per i momenti felici che la compagna di Spinalbese sta vivendo insieme al suo amore. Scatto che vi mostriamo sotto, lasciando a voi i commenti.