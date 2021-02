Elisabetta Gregoraci: curve in evidenza e il dettaglio intimo non sfugge -FOTO

Elisabetta Gregoraci ha conquistato i suoi seguaci con un look da allenamento da capogiro evidenziando le sue perfette forme

Continua a conquistare tutti Elisabetta Gregoraci prendendo consensi sia in tv che sui social. Nonostante non sia più una concorrente del Grande Fratello Vip i telespettatori continuano ad elogiarla tanto da farle arrivare aerei sopra Cinecittà. Ha conquistato davvero tutti, e non solo per la sua bellezza. L’ex moglie di Flavio Briatore ha voluto farsi conoscere da tutti per come è realmente e non per il suo personaggio, e possiamo dire ci è riuscita benissimo.

Elisabetta Gregoraci seducente in ogni occasione

Elisabetta Gregoraci ha da poco compiuto 41 anni. La modella di Soverato continua a far sognare il pubblico maschile, con la sua bellezza. Ogni giorno, sui social regala scatti sensuali e seducenti, senza mai scendere nella volgarità. E’ da sempre considerata una delle donne più eleganti dello spettacolo e lo ha dimostrato anche ogni volta all’interno del Grande Fratello Vip.

Sfoggiando abiti lunghi, con strass e senza, la Gregoraci sa sempre come farsi notare e lo ha fatto anche questa volta indossando una semplice tuta da allenamento. L’ex gieffina, si prende molto cura del suo corpo: dalla giusta alimentazione al tanto sport.

L’outfit da allenamento conquista tutti

Elisabetta Gregoraci poche ore fa ha davvero stupito tutti. Come detto in precedenza, l’ex gieffina sa sempre come far parlare di se e anche in questo caso ci è riuscita benissimo. La modella, per mantenere il suo fisico perfetto oltre a seguire una corretta alimentazione si prende molto cura del suo corpo. Tanto allenamento e tanto sport.

Infatti, anche nella casa del Grande Fratello Vip si allenava tantissimo con pesetti e altri attrezzi.In questo scatto, la vediamo seduta su una poltroncina con un look prettamente sportivo. Fuson attillato rosa e micro top dello stesso colore. Un outfit da palestra ma molto particolare e non solo per la scelta del colore. Come si vede dall’immagine, la Gregoraci ha messo in evidenza le sue forme e i suoi addominali praticamente scolpiti. Inutile dire la reazione dei fan che davanti a tanta bellezza sono rimasti senza parole.