Elisa Isoardi, il post che fa innamorare i follower: “Bellezza disarmante”

Elisa Isoardi ha conquistato i fan con un post che ha mostrato la sua bellezza assoluta anche al risveglio. Foto che ha fatto il giro del web

E’ bastata una foto postata dalla conduttrice per augurare ai follower il buongiorno per scatenare il web. L’ex compagna di Matteo Salvini è un personaggio televisivo molto amato, e che riesce a catturare le attenzioni generali dei fan con grande facilità. Non è la prima volta infatti che una sua foto riesce a fare il giro del web, ed a incantare i suoi ammiratori. Da tempo le sue performance sui social riescono a far registrare numeri importanti. soprattutto dalla sua partecipazione a “Ballando con le stelle” è entrata nei cuori dei follower in modo perentorio. Di lei vengono apprezzate non solo le qualità fisiche, ma anche quelle caratteriali. Nel programma di Milly Carlucci ha appassionato la sua partecipazione in coppia con il maestro Raimondo Todaro. Una storia che in tanti pensavano potesse continuare anche dopo la trasmissione.

Invece Elisa Isoardi ha dovuto mandare giù un doppio boccone amaro. Il primo è stato quello del risultato finale. Un quarto posto che non ha soddisfatto la coppia che ambiva a ben altri traguardi. La seconda la fine della possibile relazione con Todaro che ha preso altre strade nella sua vita sentimentale. Come se non bastasse c’è stata anche un ulteriore beffa per lei. Che ad oggi si ritrova “senza occupazione” avendo concluso al momento la sua esperienza in Rai. In attesa di novità nel campo lavorativo e di capire anche meglio se la corte di Mediaset nei suoi confronti sia concreta o meno, la conduttrice si diverte a fare l’influencer su Instagram. Anche con discreti risultati. Infatti ad oggi resta uno dei personaggi più seguiti anche quando racconta episodi della sua vita privata. Nell’ultimo post che ha condiviso su Instagram ha raccolto una serie infinita di complimenti dovuti alla sua bellezza estrema anche di primo mattino. Nella foto che abbiamo pubblicato sotto per lasciare a voi i commenti è stata definita “bellezza disarmante” dai follower che hanno mostrato il loro gradimento per lo scatto con una pioggia di like e commenti.