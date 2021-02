Vediamo insieme che cosa sta succedendo in casa Balivo e per quale motivo, la super amata Caterina ha rilasciato questa dichiarazione.

Una bravissima e super seguita presentatrice e donna del mondo dello spettacolo, stiamo parlando di Caterina Balivo.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, dove nessuno era a conoscenza del problema.

Caterina Balivo finalmente lo dichiara: “l’occhio è salvo!”

Ieri è stata la giornata mondiale del gatto, e per questo motivo la bella ed altrettanto brava Caterina Balivo ha pubblicato sul suo profilo social una fotografia che li ritrae insieme.

LEGGI ANCHE —-> IL CANTANTE MASCHERATO: BIANCA GUACCERO è LA FARFALLA? ECCO LA VERITà

Ma le notizie non sono finite qui, al momento, per Caterina Balivo il suo unico impegno televisivo è quello di partecipare come giudice nel programma di grandissimo successo condotto da Milly Carlucci, ovvero Il cantante mascherato.

Tornando però alla fotografia, Caterina ha fatto una confessione che nessuno si aspettava, le sue parole sono state le seguenti:

“Il mio gatto Ermes è guarito. Il suo occhio è salvo dopo aver battagliato con un gatto randagio più grande di lui, due mesi fa, qui al mare”

LEGGI ANCHE —> UOMINI E DONNE VOLANO STRACCI TRA L’EX CAVALIERE ENZO CAPO E AMEDEO VENZA

Caterina, non aveva comunicato questo avvenimento al suo pubblico che la segue con grandissimo affetto sul suo profilo social di Instagram, che lei tiene sempre super aggiornato.

L’immagine, ovviamente, ha ricevuto moltissimi segni di vicinanza e di felicità per la guarigione del piccolo Ermes.

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, come abbiamo detto in precedenza, al momento il suo unico impegno è quello nello show di Milly Carlucci, perché come lei stessa ha dichiarato in varie interviste, ha deciso di dedicare maggiore tempo alla sua famiglia, dopo anni che andava in onda tutti i giorni per varie ore.

E voi cosa nè pensate della scelta, anche coraggiosa che ha fatto la bella Caterina Balivo in questo ultimo anno? Anche voi come lei avete un gatto al quale volete molto bene e ieri avete festeggiato la sua festa?