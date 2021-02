Laura Torrisi, finalmente lo ha fatto: E’ sempre dura ricominciare”

Laura Torrisi finalmente ha ripreso una delle sue più grandi passioni che per problemi di salute ha dovuto accantonare

Di recente Laura Torrisi è tornata al centro di numerosi pettegolezzi per via della fine della storia con Leonardo Pieraccioni. Secondo alcuni rumors, l’attrice avrebbe detto addio a l’ex marito per un presunto tradimento. Un tradimento, però, smentito dallo stesso regista che ha ammesso le loro problematiche già da prima. Durante il periodo natalizio, Laura è stata sottoposta ad un delicato intervento che l’ha costretta al riposo assoluto e purtroppo ancora oggi ne risente qualche piccolo dolore. Per tale motivo, non può fare sforzi e tanto meno allenarsi cosa che le piaceva moltissimo.

Laura Torrisi da una bella notizia ai suoi fan

Laura Torrisi dopo la delicata operazione avuta tra Natale e Capodanno man mano sta ritornando in forma. Purtroppo, l’attrice ha fatto sapere che nonostante l’intervento sia andato bene ci vuole molto tempo per rimettersi totalmente e quindi deve fare molta attenzione con gli sforzi.

Intanto, ogni giorno, l’ex di Pieraccioni continua la sua routine quotidiana, tra casa faccende domestiche e nel prendersi cura bambina. Oggi, però, ha voluto condividere con i propri fan anche una bella notizia. Laura ha ammesso di aver ripreso a fare qualcosa che le piaceva molto anche se è stato faticoso.

L’attrice ha ripreso gli allenamenti ma non è facile

L’attrice, ogni giorno non perde occasione per salutare i suoi follower, regalandogli scatti del suo quotidiano. Laura Torrisi sempre bella, sopratutto al naturale riesce ad incantare tutti. Il suo account vanta più di 1,3 milioni di seguaci e le sue foto infiammano il popolo dei social. La splendida show girl ha raggiunto il successo grande ad ‘Una moglie bellissima’, e ancora oggi le sue curve riescono a far perdere la testa a tutti.

Poche ore fa, infatti, ha augurato un buongiorno davvero spettacolare. Con addosso un micro top di colore nero ha fatto sapere che da poco ha ripreso con gli allenamenti ed è stato molto difficile. “E’ sempre dura ricominciare, a stento riesco a a mettervi a fuoco”, ha scritto accanto alle sue due foto. I mi piace come sempre sono stati tantissimi, e nel giro di pochi minuti hanno superato i 30 mila.