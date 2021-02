Le anticipazioni del Grande Fratello Vip relative alla puntata di questa sera fanno sapere che potrebbe esserci una squalifica in vista

Mancano poche ore per una nuova ed entusiasmante puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni ci fanno sapere che anche questa sera il televoto è stato annullato e molto probabilmente per una possibile squalifica. Infatti, è stato cancellata la sfida tra la Salemi e Stefania e sembra proprio per le dichiarazioni scioccanti di Samantha De Grenet fatte qualche giorno fa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Anticipazioni Grande Fratello Vip: cosa vedremo

C’è ancora molto mistero sul televoto bloccato ormai da giorni che vede in sfida Giulia Salemi e Stefania Orlando. I telespettatori infatti non riescono a votare il proprio preferito ne dall’app che tanto meno dal sito ufficiale del Grande Fratello. Si può esprimere la propria preferenza solo attraverso il servizio sms a pagamento e per un massimo di sette voti.

Il motivo di questo improvviso “blocco” ancora non è stato spiegato ma per il pubblico la spiegazione è semplice. Purtroppo, in questa edizione, l‘argomento televoto è stato oggetto di critiche più di una volta, soprattutto per i troppi voti arrivati dall’estero per Dayane Mello.

L’ipotesi della squalifica ai danni di Samantha De Grenet

Intanto, dietro questa improvvisa sospensione del televoto online ci sarebbe un motivo preciso. Proprio poche ore fa, Gabriele Parpiglia durante una diretta con Sonia Lorenzini le ha fatto notare che il televoto è stato bloccato e l’ex gieffina ha ammesso di aver notato qualcosa di strano.

Quest’ultima ha ipotizzato che stasera il Grande Fratello Vip potrebbe prendere dei seri provvedimenti verso una concorrente motivo per cui è stata cancellata la sfida tra la Salemi e la Orlando. Secondo il suo pensiero potrebbe esserci una squalifica ai danni di Samantha De Grenet.

La show girl nei giorni scorsi ha fatto uno scivolone clamoroso verso Andrea Zelletta definendolo “autistico”. “Sembri autistico in questo momento. Come fai a ricordarti tutte queste cose?” .Per scoprire cosa succederà ovviamente non resta altro che aspettare la puntata e vedere se Alfonso Signorini parlerà della questione o preferirà tacere come è già accaduto in altre occasioni.