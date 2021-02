Ludovica Pagani, il vestito non trattiene le sue curve: “Ci rendi felici”

Ludovica Pagani resta uno dei personaggi più seguiti ed apprezzati sul web. La sua ultima foto su Instagram è stata di un successo clamoroso

Da tempo è considerata una delle promesse del mondo del web e della televisione. Parliamo della bellissima e sensuale Ludovica Pagani, che a suon di apparizioni sui social continua a scalare le classifiche del gradimento dei follower. Anche con l’ultimo post che ha postato su Instagram ha toccato numeri da record. E’ lei che da qualche tempo viene considerata come l’erede di Diletta Leotta. Paragone assolutamente scomodo, ma non impossibile considerando che la bellezza bergamasca è una vera e propria star del web. I suoi post toccano vette considerevoli, che esprimono tutta la passione dei follower nei suoi confronti. Insomma, parliamo di un personaggio pubblico in grado di far perdere la testa a migliaia di follower. Che nel corso del tempo non hanno mai smesso di sostenerla a suon di like e commenti.

Ludovica Pagani nell’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram è stata irresistibile. L’erede di Diletta Leotta ha raccolto una serie infinita di consensi che l’hanno proiettata al centro dell’attenzione. Il suo vestito aderente ha messo in evidenza le sue curve bollenti, oltre che una bellezza straripante che ha emozionato tutti i suoi follower. Che non hanno perso l’occasione per farsi sentire e per confermare la sua passione nei suoi confronti. La web influencer e giornalista continua a far innamorare i suoi fan e si concentra sul lavoro e sulla sua carriera. Il sogno rimane quello di entrare nel mondo della televisione come in tanti si aspettano. Dopo le esperienze a Quelli che il calcio e a SpotrItalia adesso attende di potersi giocare al meglio le sue carte. E per lanciare la sfida alla regina Diletta Leotta che anche il questo periodo rimane il personaggio più seguito ma anche più imitato dalla concorrenza.