Karina Cascella, la scollatura fa sognare il web: “Mi sparo una posa fortissima”

Karina Cascella ha postato una foto su Instagram che ha esaltato tutti i follower: la scollatura abbondante non è passata inosservata

La showgirl ha scatenato le reazioni dei follower con una foto che ha evidenziato ancora un dettaglio bollente che non è passato inosservato. Non è la prima volta che la 41enne di origini campane riesce ad attirare l’attenzione su di se grazie alla sua bellezza e sensualità. Ma anche a delle curve irresistibili che le fanno fare il giro del web. Nell’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram prima di una polemica con i follower, ha mostrato tutta la sua sensualità ed un dettaglio bollente. Ma anche una forte ironia che le permette di rimanere tra i personaggi televisivi più apprezzati. Ma anche criticati. Insomma, anche per lei non mancano critiche anche pesanti a causa del suo carattere diretto che la fa apparire così come veramente è anche nella sua vita privata. Senza peli sulla lingua, le piace dire sempre quello che pensa.

Karina Cascella proprio poche ore fa ha avuto una pesante discussione con alcuni follower a causa di una discussione avuta con Alba Parietti in occasione della puntata serale del Live Non è la D’Urso. Lite che non tutti hanno apprezzato tra le due. Ma è arrivata la puntualizzazione della showgirl: “Io mi sono paragonata a nessuno. Io ho semplicemente fatto notare, che nonostante il curriculum della signora Parietti, al momento ci troviamo entrambe con esperienze naturalmente diverse, nello stesso posto. A commentare reality, a disquisire di grande fratello ecc”. La showgir è stata irresistibile con una foto che ha mostrato tutta la sua sensualità.