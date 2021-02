Benedetta Rossi, la confessione ai follower di IG: “Sono andata a trová le foje”

Benedetta Rossi è un personaggio amatissimo dal pubblico televisivo ma anche di quello del web. Scopriamo la sua confessione ai follower

Che si tratti di televisione o social per lei cambia poco, in quanto il successo è garantito. Prima di tutto c’è la grande professionalità e la forte passione ai fornelli che lascia senza parole tutti i suoi fan. Ma da non sottovalutare anche la sua semplicità e simpatia, in un quadro familiare che tanto piace alle persone che la seguono. E che l’apprezzano per il suo forte umorismo ma anche per l’amore verso il marito Marco ed il suo inseparabile Cloud. Tante le storie che ha raccontato in questi anni, e che hanno fatto scoprire la passione dei follower verso i fornelli. Ad oggi è vista come una delle principali web influencer nel campo del food. Su Instagram vanta ben 3,7 milioni di follower che non si perdono nemmeno un uscita gustosa. Magari provando a replicarla per far felici mariti o fidanzati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Anche grazie a Benedetta Rossi c’è da dire che anche tantissimi uomini hanno scoperto la passione per la cucina ed i fornelli. Per la simpatica marchigiana di Porto San Giorgio sono tantissimi i successi televisivi e del web, sempre nel settore della cucina. Su Instagram lei e la sua famiglia vengono seguiti anche nelle vicende familiari e non solo per questioni culinarie. Soprattutto nella fase del primo lockdown, quando si doveva restare in casa e non si potevano fare tante uscite, è stata molto apprezzata la sua voglia di raccontare non solo piatti e prelibatezze da offrire ai follower, ma anche i racconti della sua sfera privata. Anche per questo motivo resta una delle influencer che tantissime donne apprezzano. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha fatto una confessione ai follower. Scopriamo di cosa si tratta: “Sono andata a “trová le foje” 🌿🍃 cioè a raccogliere le erbe spontanee mangerecce. Una delle poche attività che ha solo aspetti positivi…si cammina, ci si rilassa, con il sole ci si abbronza, si fa spesa a km zero e a costo zero, in più le erbe fanno bene e poi vuoi mettere che soddisfazione 😁!!”.