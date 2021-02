Elisa De Panicis, lo spacco in evidenza senza l’intimo: “La porta è aperta”

Elisa De Panicis stratosferica: la web influencer ha scatenato reazioni forti con una serie di post da bollino rosso pubblicati su Instagram

La web influencer ha scatenato Instagram con un post decisamente bollente e che ha messo in risalto alcuni dettagli da bollino rosso. Non è la prima volta che la Venere di Desio riesce ad attirare l’attenzione su di se con uno scatto che ha mostrato praticamente tutto. Non un nudo integrale ma quasi. La popolarità dell’ex gieffina è aumentata tantissimo negli ultimi mesi, soprattutto sui social dove il suo lavoro da modella e personaggio pubblico spesso la porta a postare foto e video che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Cosa che è accaduta anche con gli ultimi post che ha pubblicato. Per la gioia dei suoi fan che sono rimasti davvero senza parole davanti alla sua forte sensualità e bellezza. Che come detto non passa inosservata. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno le ha lasciato qualche rimpianto di troppo. Ma non ha intaccato il suo percorso di crescita che è andato avanti senza problemi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

Infatti Elisa De Panicis ai nastri di partenza partiva come un personaggio fortissimo, che poteva ambire anche alla finale. Invece il suo percorso non è stato dei più semplici, con l’eliminazione precoce dal gioco anche per alcuni screzi all’interno della casa. Insomma, non è stata per lei l’esperienza che si aspettava. Nel programma di Alfonso Signorini la sua presenza è stata quasi impalpabile, non i suoi outfit che hanno attirato l’attenzione dei personaggi nella casa e dei fan. Ma questo non è bastato per andare avanti. Ben diverso il suo percorso sui social, anche a suon di scatti bollenti e senza veli. Come anticipato sopra, gli ultimi sono stati da bollino rosso. In video ha mostrato degli spacchi ampi al vestito che hanno fatto intravedere le zone intime. Immagini e scatti che in pochissimi minuti hanno fatto il giro del web. Con il gioco del vedo non vedo che ha reso incandescente l’atmosfera per i follower. Che si sono detti pazzi di lei anche per la sua frase maliziosa “La porta è aperta”. A voi i commenti.