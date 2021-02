Raoul Bova, vi ricordate della ex moglie Chiara Giorgano? Eccola oggi

L’ex moglie di Raoul Bova Chiara Giordano finalmente ha un nuovo amore e ha detto addio al passato

In molti di sicuro si ricorderanno di Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. La coppia è stata insieme molti anni e dalla loro relazione sono nati anche due bambini. Una storia molto importante durata decenni e terminata solo poco tempo fa. Oggi, sia l’attore che la ex moglie hanno voltato pagina e proprio lei di recente si è lasciata andare ad una lunga intervista.

Chiara Giordano e il suo nuovo amore

Al settimanale Diva e Donna l’ex moglie di Raoul Bova ha raccontato che sta frequentando da qualche tempo il ballerino e coreografo Andrea Evangelista. I due stanno insieme da sei mesi e hanno anche una bella differenza di età che però non gli crea nessun problema.

Chiara durante la lunga chiacchierata con il giornale ha ammesso anche che trovare un nuovo compagno non è stato semplice, in quanto molto legata all’attore. La donna si è sentita libera solo dopo il divorzio, avvenuto un paio di anni fa. La Giordano è una donna molto all’antica ed è riuscita a lasciarsi con Andrea andare solo dopo tanto tempo.

L’ex di Raoul Bova oggi: la nuova vita

L’ex moglie di Raoul Bova si è raccontata davvero senza peli sulla lunga. La separazione da Raoul Bova le ha causato molto dolore e per anni ha sofferto. Per cercare di dimenticare e di non pensare, Chiara ha ripreso a ballare. Infatti, la danza è sempre stata una delle sue più grandi passioni fin da ragazza. E proprio per con concedersi una nuova occasione ha partecipato ad Amici Celebrities lo scorso anno, di Maria De Filippi. Molto importante è stata anche la presenza di Alessia Marcuzzi, alla quale è molto legata.

La Giordano ha spiegato che la conduttrice Mediaset è un vero e proprio vulcano e proprio con lei si è concessa la prima vacanza dopo la separazione. Ha saputo tirarla su di morale e le è stata sempre vicina nei giorni bui. “C’è tanto da imparare da lei. È una donna libera, molto indipendente” . Ora Chiara finalmente si è detta felice e accanto ad Evangelista ha ricoperto di nuovo l’amore…