Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Giorgio Manetti su Gemma Galgani, lasciando tutti senza parole per l’accaduto.

Come sappiamo il programma condotto da Maria De Filippi è sempre molto amato e seguito, stiamo parlando di Uomini e Donne.

Vediamo insieme però, come mai le parole di Giorgio Manetti su Gemma Galgani hanno stupito tutti.

Uomini e Donne: Le parole di Giorgio Manetti su Gemma stupiscono tutti

Il programma che mette in gioco le emozioni è sempre molto amato e seguito da anni, e lo conduce in modo magistrale Maria De Filippi, stiamo parlando ovviamente di Uomini e Donne.

Una dama storica del programma è sicuramente la bella Gemma Galgani, che con le sue vicende amorose tiene incollati tantissimi spettatori, che sperano che riesca a trovare l’amore.

Il suo corteggiatore storico, ovvero Giorgio Manetti, ha voluto però parlare di Gemma, e spendere per lei delle parole molto belle.

Ha infatti dichiarato alle pagine del giornale Uomini e Donne Magazine:

“Gemma? Non è assolutamente pesante. Sono gli uomini a non saperla gestire. Stavamo ore al telefono e mi faceva piacere”

Come sappiamo al momento, il bel cavaliere che ha partecipato al programma si sta godendo il suo successo con il corto A Killer for a Friend, sulle colline toscane insieme alla sua compagna Caterina.

Tra loro tutto procede a gonfie vele, e non vedono l’ora di poter tornare a viaggiare, come moltissimi di noi.

Giorgio ha voluto consigliare alla sua ex fiamma, Gemma, che si deve concentrare sulle persone giuste, e non si chi è solamente di passaggio, e forse in cerca di visibilità.

Insomma sembra proprio che il rapporto, da parte di Giorgio nei confronti di Gemma, sia di vera amicizia e stima per la donna.

Al momento, Gemma è impegnata nella conoscenza di Maurizio Peduzzi, e forse nelle prossime puntate ci sarà uno sviluppo positivo.

E voi cosa ne pensate delle parole che ha speso Giorgio nei confronti di Gemma? Siete d’accordo con lui oppure no?