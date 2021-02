Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, in modo fermo e deciso, direttamente Milly Carlucci sul programma Il Cantante mascherato.

Lei è una donna molto amata del mondo dello spettacolo, stiamo parlando di Milly Carlucci, vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ultime ore.

E soprattutto, come ha risposto alle critiche che le sono state fatte per il suo programma, Il Cantante mascherato.

Il cantante mascherato: Milly Carlucci risponde alle accusa di flop in modo deciso

Come sappiamo, ormai da mesi, ci troviamo in un momento storico davvero molto particolare per tutti, ma la bravissima Milly Carlucci, riesce ugualmente ad andare in onda in diretta con il suo programma, ovvero Il cantante mascherato.

Inizialmente, Milly, ha dovuto rispondere alle critiche che parlavano male dei successi, a livello di pubblico, per questa seconda edizione del programma.

I ben informati, ha comunicato che lo share del pubblico, è sceso rispetto al precedente anno, ma la padrona di casa, ha risposto in modo forte e preciso con le seguenti parole:

“Vista la stagione, consideriamo il nostro risultato con grande soddisfazione. Fare ragionamenti sui mezzi punti di share mi sembra irrispettoso rispetto a ciò che la gente sta vivendo”

Il programma, come sappiamo, nelle prime puntate non ha avuto un grandissimo consenso di pubblico, ma è anche vero, che a causa della crisi di governo, ci sono stati numerosi cambi di programmazione.

Per non parlare, del Covid, la prima puntata è andata in onda, rimettendola in sesto dopo la scoperta di positività per un ballerino 24 prima della diretta.

Milly, ha anche aggiunto, nell’intervista rilasciata a Tiscali, che il programma ha un grandissimo riscontro sui vari social, tutti i venerdì sera e non solamente.

Cercano di indovinare chi si cela sotto le maschere che sono rimaste in gara, in base ai vari indizi che vengono aggiunti di volta in volta, o commentano le ipotesi che vengono fatte dai giudici presenti nel programma.

E voi cosa ne pensate delle parole dette da Milly Carlucci? Seguite il programma Il Cantane mascherato, e come lo trovate?