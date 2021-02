Ursula Bennardo, la confessione che emoziona il web: “Con te bello tre volte”

Ursula Bennardo ha confessato una sua emozione ai follower di Instagram: le sue parole hanno colpito il compagno Sossio Aruta

Parole che hanno colpito i follower di Instagram, per la passione e l’amore che hanno evidenziato. La compagna di Sossio Aruta ha avuto delle parole bellissime per il compagno, che ama e che rappresenta un punto importante della sua vita. I due si sono conosciuti nel dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi. La loro storia non è stata sempre idilliaca, con alti e bassi tra i due anche per le situazioni familiari dell’ex calciatore. Ma oggi sembrano una coppia affiatata, con l’amore che alla fine ha trionfato. Nelle ultime ore non sono mancate le polemiche arrivate dai social per la coppia. Con i follower che proprio non hanno perdonato alcuni post che la tarantina ha pubblicato sulla sua pagina Instagram insieme al compagno ed alla figlia. Immagini che hanno fatto il giro del web e che come detto non hanno avuto commenti positivi.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono goduti una crociera in questi giorni. Postando delle foto che hanno trovato l’approvazione di alcuni follower. Anche se per la verità ci sono state anche delle critiche forti. In un momento delicato che stiamo vivendo, con l’emergenza Coronavirus che sta condizionando le vite di milioni di italiani, in molti hanno ritenuto inopportuni quei post. Messaggi di follower infuriati hanno scatenato polemiche infinite. “La crociera in tempi di Covid” ha ironizzato un follower. Ma nonostante la coppia abbia rassicurato che tutto è stato fatto nel rispetto delle regole di sicurezza, non si sono placate le proteste. Intanto i due si sono goduti la loro crociera nel segno del relax e dell’amore. Con un messaggio finale della bella tarantina dopo le emozioni forti che ha vissuto in questi giorni insieme agli amori della sua vita: “Un viaggio è bello tre volte, prima durante e dopo ❤️ Ho ancora addosso la tranquillità di quei momenti ed il sorriso della spensieratezza ❤️”. Post che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.